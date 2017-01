Mönchengladbach: Geldautomat gesprengt: Täter entkommen ohne Beute

Unbekannte haben eine Detonation in der Neuwerker Filiale der Deutschen Bank verursacht.

Gegen 2.50 Uhr in der Nacht zu gestern haben Unbekannte einen Geldautomaten der Deutschen Bank in Neuwerk gesprengt. Zeugen berichteten der Polizei, dass zwei bis drei maskierte Täter nach der Tat in einem dunklen Pkw, vermutlich einem BMW, in Richtung A 52/A 44 flüchteten. Dies taten sie, ohne Beute gemacht zu haben, da der Geldbehälter intakt blieb. Bei der Fahndung wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt. Der Vorraum, in dem sich der Automat befindet, wurde bei der Sprengung erheblich beschädigt. Die Täter hatten ein Gas-/Sauerstoffgemisch benutzt.

Mit der Sprengung setzt sich eine ganze Serie fort. So wurden dieses Jahr bereits Automaten in Recklinghausen und Duisburg gesprengt. Auch dort flüchteten die Täter mit einem dunklen Auto. 2016 waren in NRW 136 Fälle von Automatensprengungen registriert worden, 2015 waren es 67 gewesen. Auch in Gladbach gab es in der Vergangenheit bereits einige Fälle. So detonierte am 12. Oktober 2015 ein Automat in der Venner Sparkassen-Filiale, am 2. März 2016 traf es die SB-Filiale der Deutschen Bank in Wickrath. Beide Male gab es einen erheblichen Sachschaden. In der Folge entschieden sich etliche Geldinstitute, die Foyers bestimmter Filialen nachts zu schließen. Hinweise zum aktuellen Fall bitte an die 02161 290.

FOTO: Theo Titz

(tler/dpa)