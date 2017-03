später lesen Obduktion nach Gewalttat in Mönchengladbach Getötete Frau lag zwei Wochen in der Wohnung FOTO: Hans-Peter Reichartz 2017-03-04T12:09+0100 2017-03-04T12:30+0100

Die Frau, die am Freitag tot in einer Wohnung in Mönchengladbach gefunden wurde, ist identifiziert. Sie starb bereits vor zwei Wochen durch eine Gewalttat. Das hat die Obduktion ergeben. Die Fahndung nach dem Tatverdächtigen läuft weiter.