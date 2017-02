Mönchengladbach: Gladbach punktet im Mittelstands-Ranking

Die Stadt mit den bundesweit meisten "Top-Mittelständlern" ist der Erhebung zufolge mit großem Abstand Hamburg (329), gefolgt von Berlin (227), München (188) und Köln (122). Düsseldorf landete mit 83 Unternehmen auf Rang sieben. Mit seinen 42 Unternehmen hat Mönchengladbach unter anderem Frankfurt am Main (40), Dortmund (39), Münster (38) und Leipzig (30) hinter sich gelassen. Im Ranking der wichtigsten Mittelstandsunternehmen gewann die Düsseldorfer Klüh Service Management GmbH vor der Frankfurter Wisag Facility Service Holding GmbH und der Wolfsburger Schnellecke Group.

Immobilienexperte Norbert Bienen freut sich über das gute Abschneiden - und weist nicht zuletzt darauf hin, dass Mönchengladbach in der Rangliste auch vor Aachen (30) liegt. "Auch in diesem aktuellen Ranking zeigt sich die positive Entwicklung der Stadt Mönchengladbach im Allgemeinen und im Bereich der Wirtschaft im Besonderen", sagt Bienen. Insgesamt kommt das häufig gescholtene Bundesland Nordrhein-Westfalen in der Studie am besten weg - mit 2220 "Top-Mittelständlern" liegt es auf Platz eins vor Bayern (2099) und Baden-Württemberg (1728). Zusammen stellen diese drei Länder rund 60 Prozent der im Ranking ermittelten wichtigsten Mittelstandsunternehmen. Setzt man die Länder indes in Relation zur Bevölkerungszahl, reicht es für NRW nur noch für einen Mittelfeldplatz. Vorne liegen dann Hamburg, Bremen und Bayern.

Quelle: RP