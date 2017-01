Pool schwappt über: Gladbacher filmt hohen Wellengang auf der AIDA

Markus von der Bank aus Mönchengladbach ist an Bord des Kreuzfahrtschiffs AIDA, als kurz vor Hamburg der Wellengang stärker wird. So stark, dass sogar der Pool im Innenraum des Dampfers überschwappt und das komplette Oberdeck unter Wasser setzt. Sehen Sie hier den heiklen Moment im Video. Von Inge Schnettler

Die Aida ist bei der Rückkehr von ihrer Nordseereise am Freitagabend vor Hamburg in Turbulenzen geraten. Markus von der Bank aus Mönchengladbach war mit an Bord. "Die Wellen waren während der ganzen Reise schon ziemlich heftig gewesen", sagt er. Deshalb habe der Kapitän den Hafen von Seebrügge schon nicht anfahren können.

Markus von der Bank befand sich am Abschiedsabend gegen 21.30 Uhr auf dem Oberdeck. "Da waren die Wellen extrem groß – bis zu sieben Meter", sagt er. Er beobachtete, wie das Wasser im Pool plötzlich in heftige Bewegung geriet. "Irgendwann schwappte es über und setzte das Oberdeck unter Wasser.

"Der Kapitän und die Crew hätten mit großer Besonnenheit gehandelt, es sei keine Panik ausgebrochen, alle Passagiere hätten ihre Kabinen aufgesucht. "Man muss der Crew ein Riesenlob aussprechen", sagt Markus von der Bank, der inzwischen wohlbehalten in seine Heimatstadt zurückgekehrt ist. "Es ist alles gut gegangen", sagt er. "Es gingen Gläser, Flaschen und Porzellan zu Bruch – aber niemand wurde verletzt."

Markus von der Bank hat den heiklen Moment mit dem Smartphone festgehalten: Sehen Sie hier das Spektakel an Bord im Video.