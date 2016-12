Aktion Weihnachtssingen: Gladbachs größter Weihnachtschor

Der Duft von Glühwein und weihnachtlichen Leckereien liegt in der Luft über dem Marktplatz vor dem Rheydter Rathaus, die Besucher leuchten mit Handys und Taschenlampen ihre mitgebrachten Texte aus. Der Karnevalsverband, die evangelische Kirche, das Rheydter Citymanagement und die Rheinische Post haben zum Weihnachtssingen geladen. Bei diesem Chor kommt es nicht darauf an, jeden Ton zu treffen: Viel wichtiger ist hier die Stimmung, das herzliche Lachen und das Miteinander.

Leicht falle es ihr nicht, in Weihnachtsstimmung zu kommen, sagt Helene Imkamp. Die Ereignisse des bald vergangenen Jahres und dieser Woche in Berlin seien nicht spurlos an ihr vorbeigegangen, sagt sie. Beim Weihnachtssingen fühle die 68-Jährige sich jedoch wohl - und bei den weihnachtlichen Klängen und Strophen komme sie auch in Feststimmung.

FOTO: Knappe

Die Sänger machen es in Begleitung des Bläserensembles vor und stimmten die ersten Zeilen an - die Menge übertönt an mancher Stelle die Sänger auf der Bühne, deren Stimmen durch Lautsprecher über den Platz hallen. Laute, tiefe Männerstimmen, zarter Gesang von Kindern, textsichere Senioren, die den Text auf Papier gar nicht brauchen und fröhlich bei den Weihnachtsklassikern mitsingen: Die Menge ist bunt gemischt.

Für manche ist das erste Weihnachtssingen auch eine persönliche Premiere. Imkamp sowie Anneliese und Lutz Schober sind zum ersten Mal bei einer Veranstaltung dieser Art. "Ich würde nächstes Jahr wiederkommen", sagt Imkamp, und auch die Schobers finden den Abend gelungen.

Während die ersten Klänge der "Stillen Nacht" angestimmt werden, taucht der größte Weihnachtschor Mönchengladbachs den Platz vor dem Rathaus in ein Lichtermeer aus Handys und Taschenlampen.

