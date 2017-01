Hier besteht Handlungsbedarf: In der Nähe der Oststraße wuchert die Vegetation, überall liegt Müll herum, die Ecke ist echt gruselig. So ein Fleck macht sich echt nicht gut in einer sauberen Stadt.

