Mönchengladbach: Glatteis sorgt für 21 Unfälle im Stadtgebiet

Nieselregen bei Minustemperaturen und gefrorenem Boden haben am Samstagnachmittag in weiten Teilen der Stadt für gefährliches Blitzeis auf Straßen und Gehwegen gesorgt. Die Polizei registrierte in der Zeit von Samstag, 11 Uhr, und Sonntagmorgen, 6 Uhr, insgesamt 21 glatteisbedingte Verkehrsunfälle in der Stadt.