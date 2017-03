Mönchengladbach: Grundschüler machen bei Autofasten mit

Die Kinder der Klasse 4c der Katholischen Grundschule Holt dokumentieren, wie sie den Schulweg zurücklegen. Von Angela Rietdorf

Fiona kommt mit dem Bus zur Schule, also wählt sie den Busstempel und setzt ihn hinter ihren Namen. Junsah wird mit dem Auto gebracht, er nimmt den Autostempel. Lea und Antonia gehen zu Fuß und stempeln Fußabdrücke neben ihre Namen. Auf diese Art nimmt die Klasse 4 c der Katholischen Grundschule Holt an der Autofasten-Aktion teil, zu der der Diözesanrat des Bistums Aachen zum achten Mal einlädt. Zum ersten Mal werden explizit Kinder angesprochen.

"Wir wollen die Kinder mit dem Thema Klimaschutz bekannt machen und für die Auswirkungen des Autofahrens auf die Umwelt sensibilisieren", erklärt Lutz Braunöhler, der Vorsitzende des Diözesanrats, die Aktion.

Während der ersten zwei Wochen der jetzt beginnenden Fastenzeit zeigen die Kinder mit den Stempeln an, wie sie zur Schule gekommen sind. Die Klasse ist im Ganzen recht vorbildlich aufgestellt: Die große Mehrheit kommt zu Fuß, nur wenige werden von den Eltern gefahren. Und die können sich auch vorstellen, zumindest bei schönem Wetter das Fahrrad zu benutzen. Dass sie erkannt haben, wie wichtig das Verhalten des Einzelnen ist, zeigt eine Frage, mit der ein Schüler die versammelten Erwachsenen - Lehrerin, Vertreter der Medien, des Diözesanrats und der Stadt - in leichte Verlegenheit bringt. "Wie seid ihr denn gekommen?", will er wissen. Tja, mit dem Auto natürlich, wofür alle auch gute Gründe haben, etwa Anschlusstermine oder den Transport schwerer Gegenstände. Trotzdem: Sie sind ertappt.

Die Schüler machen sich aber auch sonst ihre Gedanken. E-Bikes seien doch eine gute Sache, denn der Strom sei sauber, oder nicht? Hans-Peter Katz vom Projekt Regioöl und Mitveranstalter des Autofastens nutzt die Chance, den Schülern den Unterschied zwischen fossilen Brennstoffen und erneuerbaren Energien zu erklären. "Wir werden das auch im Unterricht thematisieren", sagt Klassenlehrerin Helga Klimkowski. Wichtig ist den Veranstaltern, nicht mit erhobenem Zeigefinger das Auto zu verteufeln und den vollständigen Verzicht zu verlangen, sondern für das Thema zu sensibilisieren. "Man kann auch bewusst Auto fahren", sagt Hans-Peter Katz. "Nicht so schnell, sondern spritsparend." Oder eben auf bestimmte Fahrten verzichten und lieber zu Fuß zum Brötchen holen gehen.

Vor zwei Jahren wurden bistumsweit während der Fastenaktion immerhin zehntausend Kilometer eingespart. Das ist gut, aber es bleibt noch viel Luft nach oben. Studien zeigen aber, dass eine so angestoßene Verhaltensänderung bei vielen Teilnehmern zu dauerhaften Veränderungen führt.

Begleitend zur Fastenaktion wird in Mönchengladbach eine Energie-Exkursion angeboten. Am Samstag, 8. April, geht es um 10 Uhr los mit einer Besichtigung des NEW-Blauhauses. Als weitere Stationen folgen ein Blockheizkraftwerk und die Rapspresse des Volksvereins, mit der auch Biokraftstoff gewonnen wird. Außerdem gibt es einen Vortrag, der die Energiewende aus christlich-ethischer Sicht behandelt und schließlich den Besuch bei einem Energie-Kollektiv.

Zu dieser Veranstaltung ist eine Anmeldung unter der Rufnummer 0241 452215 nötig, da die Teilnehmerzahl auf 20 begrenzt ist.

Quelle: RP