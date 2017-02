Staatsschutz in Mönchengladbach: Hakenkreuze im Hotel sollen keinen politischen Hintergrund haben

13 Kinder und Jugendliche sollen in der vergangenen Woche ein Gladbacher Hotel verwüstet haben. Nun haben sie bei der Polizei Angaben zur Tat gemacht.

Alle Tatverdächtigen stünden fest und seien geständig, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Weil das Hotel nicht nur verwüstet wurde, sondern auch Hakenkreuze an die Wände geschmiert wurden, ermittelte der Staatsschutz der Mönchengladbacher Polizei. Offenbar hatten die Schmierereien keinen politischen Hintergrund: Der Polizei sagten die Kinder und Jugendlichen, sie hätten die Symbole aus Unsinn und in Unkenntnis darüber aufgesprüht, dass die Betreiber des Hotels Syrer seien.

Wie nun bekannt wurde, hielten sich die 13 Kinder und Jugendlichen bereits seit dem 6. Februar täglich in dem Hotel auf.

FOTO: Theo Titz

Die Gruppe soll mehrfach in das frisch renovierte Hotel in unmittelbarer Nähe des Theaters in Rheydt eingebrochen sein. Bei einer ersten Tat, die den Ermittlungen zufolge bereits am vergangenen Mittwoch geschehen sein soll, warfen die Täter Scheiben ein und stahlen Einrichtungsgegenstände. So wurden etwa ein Flachbildschirm, ein Kühlgerät, Kleidung und Schlüssel gestohlen.

(skr)