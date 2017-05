später lesen Mönchengladbach Hans-Willi Körfges SPD 2017-04-30T17:16+0200 2017-05-01T00:00+0200

Er kann poltern, als würde er Wahlkampf in einem Bierzelt in Bayern machen. Er ist aber auch ein guter Stratege, der weiß, wann er ruhige Töne anschlagen muss. Und wenn er Menschen überzeugen will, dann zieht er die Mundwinkel nach oben und nickt dem Gesprächspartner immer wieder zu, als wollte er deutlich machen: Glaube mir, es ist schon richtig, was ich denke, was ich sage, wie ich handele.