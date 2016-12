Mönchengladbach: Hastenraths Will packt aus

Im TIG punktete der Kabarettist Christian Macharski mit schrägen Betrachtungen über weihnachtliche Bräuche und Geschenke. Für den Heimweg gab es für alle Besucher Plätzchen. Von Angela Wilms-Adrians

Heimelig hatte sich Hastenraths Will eingerichtet mit lauschigem Kaminfeuer, geschmücktem Tannenbaum und einer Lampe im nostalgischen Charme aus Omas Jugendtagen. Ja, genauso könnte es um Weihnachten bei der Kunstfigur des charismatischen Landwirts und Ortsvorstehers aussehen, mochten sich die Besucher im voll besetzten TIG sagen. Der Kabarettist Christian Macharski war gekommen, um im aktuellen Programm auszupacken - keine üppig verpackten Gaben, sondern Meinungen und Weisheiten zum Fest und zum Leben im Allgemeinen. Das tat er natürlich im sehr persönlichen Umgang mit Grammatik und Fremdwörtern.

Dabei zeigte sich der Mann unter dem obligatorischen Käppi sogar spendabel. Für den angemessenen Weihnachtssound hatte er den Pianisten Wilfried angeheuert. Der habe sogar Musik studiert, vermutlich, weil er nichts Richtiges habe arbeiten wollen, so Hastenraths Will im ganz speziellen Charme. Für den Part mit Pianist Wilfried kündigte er preisbewusst eine musikalische Pauschalreise durch GEMA-freie Weihnachtslieder an. So war denn alles perfekt für das gegebene Versprechen, "den Geist der Weihnacht über Sie alle auszukippen". Viele hatten mitgesummt, als der Pianist die Tasten gegen eine Flöte getauscht und darauf stimmungsvoll "Gloria in excelsis Deo" gespielt hatte. Sogar Hastenraths Will war erklärtermaßen beeindruckt - vom "Lateinischen für die Körperhygiene". Auch sonst punktete er gerne mit Pointen, die in unvermutete Richtungen schossen.

So galt im Vorfeld der Festtage seine innigste Anteilnahme all jenen, denen es nicht so gut geht, die frustriert und einsam sind - kurzum allen, die zu lange verheiratet sind. Im Eheleben der Hastenraths scheint die Welt allerdings zurzeit im Reinen zu sein. Das könnte an der klar geregelten Aufgabenverteilung liegen. Denn Will verriet, dass seine Angetraute die Geschenke für die komplette Verwandtschaft besorgt und er ihr dafür die verdiente Aufmerksamkeit zollt - und das sei schon eine ganze Menge. Für dieses Bonmot erntete der Kabarettist vor allem den Beifall der wissend nickenden Damen im Publikum.

Im Gegenzug erfuhren sie, wie auch die sich in diesem Punkt verkannt fühlenden Herren, von Wills großem Problem: Er muss sich um das Geschenk für seine Frau kümmern, und das ist schwierig. Einen String-Tanga will sie nicht, weil sie daraus später keinen Putzlappen machen kann, und die Jumbo-Flasche Tosca ist noch halbvoll. Also schenken sich die Hastenraths gegenseitig Geld - und damit es nicht zum Streit kommt, gibt jeder die gleiche Summe. Sogar Will weiß, dass dies nicht romantisch ist, doch er hat erfahren, dass Romantik auf Dauer nichts einbringt. Immerhin hat er für seine Liebste eine Überraschung geplant. Sie soll für die Festtage die Hoheitsgewalt über die Fernbedienung haben.

Abseits weihnachtlicher Pfade sinnierte der Kabarettist über die Relativitätstheorie und die Macht der Medien in einer Welt, in der sogar die Kartoffelwiegemaschine nur noch über den Computer manipuliert werden kann. An diesem Abend hatte sogar die Macht der Poesie den Will ergriffen. Dafür tauschte er gar den Parka gegen eine Frackjacke ein, um natürlich auch hier eine aberwitzige Kehrtwendung einzuschlagen. Für den Heimweg gab es für alle Besucher eine weihnachtliche Wegzehrung.

