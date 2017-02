Mönchengladbach: Haus Westland und der halbe Busbahnhof sollen "Neunzehn Häusern" weichen

Die Entscheidung ist gefallen: Aus dem heutigen Haus Westland und dem Europaplatz soll ein völlig neuer Stadtteil werden. Nicht ein Gebäude wird neu entstehen, sondern ein Quartier mit insgesamt 19 Neubauten. Von Andreas Gruhn

Das Projekt heißt "Neunzehn Häuser" und stammt vom Planungsbüro KBNK in Hamburg. Diesen Beschluss fasste am Montag einstimmig die Jury des städtebaulichen Wettbewerbs, in der neben Vertretern des Investors auch Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners, Planungsdezernent Gregor Bonin und Vertreter der Ratsfraktionen vertreten waren.

Vier Planungsbüros waren mit ihren Entwürfen in der letzten Entscheidungsrunde dabei. Der Entwurf "Neunzehn Häuser" sieht vor, dass die Baufläche erheblich in Richtung Hauptbahnhof erweitert wird. Der Busbahnhof soll halbiert werden. Die neue Häuserfront soll an die Hindenburgstraße als historische Linie anschließen. "Hier geht es nicht nur um das bisherige Haus Westland, sondern um das gesamte Areal zwischen Hauptbahnhof, der angrenzenden City-Ost und dem benachbarten Gründerzeitviertel. Das Wettbewerbsergebnis zeigt, dass es richtig war, verschiedenen internationale Architekten auf der Suche nach der besten Lösung zu beauftragen. Wir freuen uns nun über die Umsetzung", sagte Gregor Bonin.