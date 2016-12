Mönchengladbach: helcotec-Mitarbeiter spenden an den Kinderschutzbund

Mit den 2500 Euro werden unter anderem Kochkurse und Schulungen für Eltern finanziert. Die Zahl der zu betreuenden Familien steigt weiter an. Von Nina Jedrychowski

Passend zur Zeit des Schenkens haben die Mitarbeiter der helcotec Chemie und Technik GmbH 2500 Euro an den Deutschen Kinderschutzbund (DKSB) in Mönchengladbach gespendet. Überdies verzichteten die Mitarbeiter wie auch im vergangenen Jahr auf ein internes Weihnachtsessen und spendeten das Geld dafür an die Mönchengladbacher Tafel. Ob die Spendenaktion zur Tradition wird, hängt von der wirtschaftlichen Situation ab, sagt Achim Czichon, Prokurist der helcotec GmbH.

Auf der Suche nach dem richtigen Spendenzweck hielt das Unternehmen Ausschau nach einer gemeinnützigen Institution, die gut organisiert ist und bei der das Geld auch gut und sinnvoll eingesetzt wird. So stieß helcotec auf den Kinderschutzbund. Bei der Spendenübergabe erfuhren Achim Czichon und Unternehmenssprecher Michael Schmitz bei einer Führung durch die Räumlichkeiten des Vereins an der Hindenburgstraße, dass der Kinderschutzbund mithilfe der Spenden unter anderem Kochkurse und Schulungen von Eltern, Lehrern und Ärzten sowie diverse andere Aktionen organisiert.

Die Spenden zur Weihnachtszeit sind nicht in jedem Jahr so großzügig. Vor drei Jahren machte der Kinderschutzbund ein finanzielles Minus. "Mithilfe der großzügigen Spenden in diesem Jahr halten wir uns über Wasser", sagte Mareike Eßer, Geschäftsführerin des Kinderschutzbundes. Zudem ist die Zahl der zu betreuenden Familien auch in diesem Jahr wieder angestiegen. Die Tendenz ist weiter steigend. "Wir sind über die Spenden in diesem Jahr sehr dankbar", sagt Mareike Eßer.

Quelle: RP