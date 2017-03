Mönchengladbach: "Herzlich willkommen" auf Abschlusstour

Hastenraths Will hat Liebeskummer. Der Mann, der normalerweise durch nichts zu erschüttern ist, gerät ins Grübeln: Was ist, wenn seine Frau ihn tatsächlich verlässt? Nur noch einmal ist sein Programm in Mönchengladbach zu sehen. Von Inge Schnettler

Damit hätte der charismatische Landwirt nie im Leben gerechnet: Nach 30 Jahren Ehe gerät sein familiäres Gefüge ins Wanken. Ein anderer Mann beflirtet seine Frau. "Der ist auch Landwirt, wesentlich erfolgreicher und deshalb reicher als Will und deutlich weltoffener", sagt Christian Macharski. Er weiß genau, wovon er spricht. Denn Christian Macharski ist Hastenraths Will. Und als dieser kommt er am Samstag, 1. April, mit seinem Programm "Herzlich willkommen" ins TIG an der Eickener Straße 88.

Mit viel Herz versteht der sympathische Künstler es, sein Publikum zwei Stunden lang zu fesseln. "Herzlich willkommen" bietet intelligente Komik und Realsatire vom Feinsten. Und auch eingefleischte Fans werden in diesem Programm ganz neue Seiten an ihrem Will entdecken.

Hastenraths Will ist der Typ, der jedem mitteilen muss, wie er persönlich die Welt sieht. Gewohnt großzügig schaut er über den eigenen Tellerrand hinaus und palavert frisch von der Leber weg von Gott und der Welt. Allerdings: Durch die sich möglicherweise anbahnende Ehekrise wird der bodenständige Landwirt minimal aus der Spur geworfen.

Will ist urplötzlich in der völlig unerwarteten, weil undenkbaren Situation, sich Gedanken über die Liebe machen zu müssen. Und obwohl dies nicht unbedingt zu seinen Kernkompetenzen zählt, gelangt der in die Jahre gekommene Haudegen zu erstaunlichen Erkenntnissen. Allerdings beschäftigen ihn auch ausgesprochen bedrückende Fragen: Was ist, wenn sie mich wirklich verlässt? Was ist, wenn ich im Alter Pflege brauche? Muss ich dann ins Altenheim? "Wegen dieser existenziellen Fragen, die Will umtreiben, ist das Programm nicht nur lustig - es gibt den Zuschauern auch Stoff zum Nachdenken über das eigene Leben und Befinden." Aber - das verrät Christian Macharski: "Wie es sich gehört, ist Hastenraths Will am Ende wieder obenauf." Wäre doch gelacht!

Der Vorverkauf für die Veranstaltung am 1. April, 20 Uhr, im TIG läuft bereits auf Hochtouren. Tickets zu je 20 Euro (freie Platzwahl) sind erhältlich an allen bekannten Vorverkaufsstellen, auch telefonisch unter der Nummer 02431 1718 sowie online auf der Seite www.hastenrathswill.de. Dort gibt es weitere Informationen zum Künstler und seinem Programm.

Übrigens: Wem der Termin im TIG nicht passt, kann Hastenraths Will auch schon am Mittwoch, 29. März im Varieté Freigeist in Viersen oder am Freitag, 30. März, im berühmten Millowitsch-Theater in Köln sehen.

Alle weiteren Termine und Informationen finden sich online auf www.hastenrathswill.de.

Quelle: RP