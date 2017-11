später lesen Mönchengladbach Himmlischer Morgenhimmel FOTO: Denisa Richters FOTO: Denisa Richters 2017-11-02T19:32+0100 2017-11-03T00:00+0100

Die Dunkelheit hat im Herbst und Winter die Mehrheit an unserer Zeit - aber das Licht in den Stunden dazwischen ist oft beeindruckend. So war es auch gestern Morgen mit dem Himmel über Geneicken.