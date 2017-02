Mönchengladbach: Historische Straßenbahn demoliert

Im September 2014 holten Privatleute den historischen "Triebwagen 26" zurück in die Stadt um ihn als Ausstellungsstück zu restaurieren. Am Wochenende haben ihn Randalierer verwüstet und mit Graffiti besprüht. Von Andreas Gruhn

Sie ist ein Stück Stadtgeschichte, eines, das mit privatem Engagement wieder erlebbar gemacht werden soll. Nun haben sich Randalierer am Wochenende an der historischen Gladbacher Straßenbahn ausgetobt. Der historische "Triebwagen 26", der bis Ende der 1960er Jahre als Straßenbahn in Mönchengladbach unterwegs war, ist schwer beschädigt worden. Ein Sicherheitsdienst stellte am Wochenende fest, dass Unbekannte zwischen Freitagabend, 23 Uhr, und Samstagvormittag, 11.20 Uhr, in die ehemalige Panzerhalle auf dem Reme-Gelände eingedrungen sind. Sie schlugen Scheiben ein und beschmierten das Fahrzeug mit Graffiti, wie die Polizei gestern mitteilte.

Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art auf dem Gelände: Auch die Karnevalisten, die auf dem ehemaligen militärisch genutzten Areal ihre Wagenbauhalle haben, mussten schon mehrfach die Spuren von Verwüstungen an ihren Wagen beseitigen. Nun hat es die Halle mit dem historischen Straßenbahn-Wagen erwischt. Wie die Polizei weiter mitteilte, sollte die Straßenbahn eigentlich nach der Instandsetzung im Hugo-Junkers-Hangar am Flughafen ausgestellt werden. Gestern war zunächst noch unklar, wann dies nun möglich sein wird angesichts der Zerstörungen. Die Polizei berichtete von "erheblichem Sachschaden". Die Ermittler bitten Zeugen, die Hinweise geben können, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02161 290 zu melden.

Axel Ladleif, der den Wagen vor zweieinhalb Jahren nach Gladbach holte, bestürzt: "Es ist wirklich sehr ärgerlich, da war der blanke Irrsinn am Werk." Viel Restaurierungsarbeit war noch nicht getan, nun wird es aber umso komplizierter und teurer. "Wir müssen jetzt die Aufarbeitung vorantreiben und schauen, wie wir das bezahlen können", sagt Ladleif. Eigentlich hätte die Instandsetzung mehrere Zehntausend Euro gekostet. Wahrscheinlich wird es jetzt deutlich teurer. "Wir werden jetzt Klinken putzen, um Unterstützer zu finden", sagt Ladleif.

Die historische Straßenbahn hat eine lange Reise hinter sich gebracht, nachdem der Straßenbahn-Betrieb in Mönchengladbach im März 1969 endgültig eingestellt wurde. Der Wagen war im April 1957 an die Stadt geliefert worden und fuhr fortan elf Jahre, bis Oktober 1968, durch Mönchengladbach und Rheydt. Weil der Wagen hier nicht mehr gebraucht wurde, kauften ihn die Aachener Straßenbahner. Dort war der Wagen in den 70er Jahren in Betrieb. Anschließend fuhr die Straßenbahn noch in Mainz und kehrte noch einmal nach Aachen zurück - und zwar als Ausstellungsstück mit auf dem Betriebshof. Vor wenigen Jahren sollte der Wagen dann ausrangiert werden. Durch Zufall erfuhr Ladleif davon und schlug zu. "Wir haben den Wagen gerade noch so vor dem Schneidbrenner bewahrt", erzählte Axel Ladleif. Im September 2014 rollte der Schwertransport an, und die historische Straßenbahn kehrte 46 Jahre nach ihrer letzten Fahrt durch Mönchengladbach zurück in die Stadt - als Museumsstück.

Quelle: RP