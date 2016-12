Mönchengladbach: Hitzeperiode schon im Winter ausverkauft

Mit dem Angebot "Theaterdinner" haben die Programmmacher des Kulturzentrums BIS eine kulturkulinarische Marktlücke entdeckt. Bereits zum Jahreswechsel sind alle drei Termine ausgebucht. Aber es gibt noch viel mehr. Von Dirk Richerdt

Optimistisch blicken der Vorstand und die Spartensprecher des Kulturzentrums BIS an der Bismarckstraße ins neue Jahr. "Die Ausschreibung für die statische Sanierung und Brandschutzmaßnahmen in beiden Häusern ist raus, das ist ein gutes Zeichen dafür, dass es in den nächsten Jahren klappen wird mit der Wiederherstellung des BIS", erklärte gestern ein sichtlich gut gelaunter Vereinsvorsitzender Herbert Krumbein. Danach stellte er, zusammen mit seiner Stellvertreterin, Bärbel Lenz, und zwei Spartensprecherinnen das Programm des ersten Quartals 2017 vor.

Regine Meininger, zuständig für das Genre Theater, wirkt selbst mit bei einem fürs BIS in diesem Jahr eingeführten Format: "Wir starten am 13. Januar mit einer neuen Trilogie der Reihe Theater mit BISs", sagte sie. Für die Komödie "Hitzeperiode", in der es um die Situation dreier Frauen in den besten (Wechsel)-Jahren geht, gibt es keine Karten mehr. Dabei folgt nach einem Sektempfang im Haus Bismarckstraße 99 die Aufführung, anschließend genießen die Besucher ein Drei-Gänge-Menü im Ballettsaal nebenan (Haus Nr. 97). Susanna Weber, die auch das Freie Theater bühnenreif leitet, führt bei "Hitzeperiode" Regie. Bei drei Terminen haben je 62 Zuschauer Zutritt, der Eintritt für das Theater-Erlebnis mit Speis und Trank beträgt 49 Euro. "Wir sind richtig überrascht von der starken Nachfrage", gestand Krumbein, "wir haben damit offenbar eine Lücke entdeckt."

FOTO: BIS-Zentrum/Udo Theuer

FOTO: BIS-Zentrum/Udo Theuer

Und das sind die Schwerpunkte des BIS-Programms im ersten Quartal 2017: Theater Auf einem Roman des aus Mönchengladbach stammenden Karikaturisten und Autors Walter Moers fußt das Stück "Der Schrecksenmeister", mit dem das Figurentheater Kronos aus Düsseldorf am 29. Januar, 18 Uhr, zu Gast sein wird. "Das Stück richtet sich an Erwachsene und Jugendliche ab zwölf ", informiert Regine Meininger. An Grundschulkinder wendet sich das Stück "Vom Prinzen, der auszog, die Liebe zu finden", mit dem das Theater mini-art aus Bedburg-Hau am 19. und 20. Februar auftritt.

Am 18. März, 20 Uhr, stellt das Mönchengladbacher Damenquartett "FammFatall" sein neues Programm "Die Welt ist in Bewegung" vor. Gern spießt die Satiregruppe die lokale Kommunalpolitik kabarettistisch auf. Drei Vorstellungen bietet das Freie Theater bühnenreif an mit seiner neuen Inszenierung "Falten". Man ahnt es: Es geht um die Bekämpfung unliebsamer Alterungsvorgänge weiblicher Haut in einer Beautyfarm.

Musik Das Alma-Quartett, das im BIS bereits alle Streichquartette Beethovens dargeboten hat, wird am 6. Februar, 19.30 Uhr, zu einer musikalischen Soiree beim berühmten Wiener Baron Freiherr van Swieten bitten. Mit Musik von Haydn und Mozart.

Jiddische Klezmer-Musik spielt eine neunköpfige Gruppe unter dem Konzerttitel "Alles Freilach!" am 12. Februar, 19 Uhr. Außerdem sind zwei hochkarätige Konzerte der Reihe "Jazz-Visions" anzukündigen: Am 17. Februar spielt das Marc Doffey Quintett, am 24. März ist das Sebastian Gahler Trio featuring Wolfgang Engstfeld zur Stelle.

Literatur Besondere Aufmerksamkeit verdienen ein Krimi-Kabarettabend mit Vera Nentwich am 19. Februar und die Autorenlesung "Tea for three: Me, my book and you" mit Annette Fitzen. "Bei dieser Lesung werden klassische englische Scones und Gurken-Sandwiches gereicht", verspricht Sabine Reder.

Im kommenden Jahr fortgeführt werden die Kino-Reihe (darunter "Die geliebten Schwestern"und "Ein Mann namens Ove"), die Reihe "Kulturfrühstück" und Workshops.

Das komplette Dreimonatsprogramm findet sich unter: www.bis-zentrum.info; Telefon: 02161 181300.

Quelle: RP