Mönchengladbach: Hüpf-Hilfe für die hilflose Dame

14 Vierer-Teams aus fünf Grundschulen spielten die Schach-Stadtmeister aus. Von Armin Kaumanns

Diese Stille. Dieses unglaublich gespannte Aufmerksamsein von rund 60 Kindern im besten Tobealter, wie sie da ohne jeden Mucks an Tischen sitzen, während ein Erwachsener Anweisungen gibt. Die Sache mit den Uhren erklärt, wer mit wem ein Team bildet, wer die Ergebnisse aufschreibt, nicht zuletzt: wann Matt ist. Es ist Samstag, kurz nach elf, in der Gemeinschafts-Grundschule Hockstein. Zwei Klassen voll mit Sechs- bis Zehnjährigen, darunter vier Mädchen, vor Schachbrettern. Insgesamt 14 Vierer-Mannschaften aus fünf Grundschulen kämpfen um den Titel Stadtmeister 2017, nicht zuletzt auch um die silbern glänzenden Pokale und Medaillen, die in Reih und Glied bereitstehen. Doch so weit ist es noch nicht.

Seit 2010 richten Stadt und Stadtsportbund regelmäßig Schulmeisterschaften im Schach aus. In der vergangenen Woche kürten die weiterführenden Schulen in drei Altersklassen die Titelträger, nun waren die Grundschulen an der Reihe. Thomas Krause, Fachwart Schach beim Stadtsportbund, ist einer der stärksten Schachspieler der Stadt und leitet selbst mehrere Schach-AGs. Als Turnierleiter begrüßt er Gert Fischer, den schachbegeisterten Sportdezernenten, und Axel Tillmanns, Geschäftsführer des Stadtsportbunds, die mit ihrer Anwesenheit dem Ereignis Wertschätzung und Bedeutung verleihen.

Liam Heinen (7) wollte eigentlich in die Trommel-AG, aber die fiel an der Montessori-Schule gerade aus, da nahm er halt Schach. Jetzt ist er kaum zu bremsen in seiner Begeisterung, auch wenn's mit den Springern und ihrem Zickzackgang manchmal noch etwas schwierig ist. Andere Kinder haben einen schach-erfahrenen Opa dabei, der bei der Analyse nach dem Spiel hilft. Wieder andere laufen in den Spielpausen zum Trainer und strahlen über einen genialen Zug; ein Papa ist happy, dass das Töchterchen ein "Matt in 5" gesehen hat - der hilflosen Dame musste ein Springer quer übers Brett zu Hilfe hüpfen.

Hier und da fließen auch Tränchen. Am Ende aber überwiegt der Spaß am Spiel, das wie kaum ein anderes Denken, Konzentration, strategisches Handeln, nicht zuletzt Teamgeist fördert. Das unterstützt neben der Stadt (sie schenkte den Teilnehmern 22 Spielsätze) auch die Stadtsparkasse, die nicht nur die Pokale stellt, sondern auch den Bus, mit die besten Schulschach-Teams am 14. März zum Landes-Entscheid nach Kamen fahren werden. Als Vertreter der Grundschulen ist Dauer-Sieger Hockstein dabei.

Quelle: RP