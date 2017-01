Mönchengladbach: Hygiene im Krankenhaus: Tipps von Experten

Krankenhaushygiene beschränkt sich nicht ausschließlich auf Viren und Bakterien. Bei einem Aktionstag "Krankenhaushygiene" hat das Krankenhaus Neuwerk jüngst Besuchern die Vielfalt dieses Fachbereichs gezeigt. Von der Aufklärung von Patienten und Besuchern, bis hin zur Beratung und Fortbildung von Mitarbeitern und Überwachungen mit dem Gesundheitsamt: Die Fachkräfte für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention am Krankenhaus Neuwerk haben viele Aufgaben.

"Hygiene im Krankenhaus ist ein wichtiges und offensichtliches Qualitätsmerkmal geworden", so Anja Wolter, Fachkraft für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention am Krankenhaus Neuwerk: "Es ist ein Unterschied, ob eine Oberfläche nur optisch sauber oder hygienisch rein ist." Gemeinsam mit Christian Göckler, Fachkraft in Weiterbildung, klärte sie darüber auf, dass außer ihnen bis zu 31 Hygienebeauftragte aus dem ärztlichen und pflegerischen Bereich an der internen Organisation beteiligt sind.

Ein wichtiger Aspekt der Krankenhaushygiene ist die regelmäßige Händedesinfektion im Alltag. Türgriffe oder PC-Tastaturen können oftmals mehr Keime übertragen als beispielsweise die Toilettenbrille. Um Keimübertragung über Handkontakte zu vermeiden, müssen die Hände vor allem im Krankenhaus regelmäßig desinfiziert werden. Für das Krankenhauspersonal eine gute Übung die Einreibetechnik zu überprüfen und die Blackbox bestätigt es: Es bleiben im Idealfall keine Keimrückstände unter den Fingernägeln oder in Hautfalten zurück. Nicht geübte Besucher hatten es etwas schwer und haben sich daher noch Tipps zur besseren Hautpflege von den beiden Experten mitgenommen.

Quelle: RP