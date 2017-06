Nach dem tödlich verlaufenen illegalen Autorennen in der Nacht zum Samstag in Mönchengladbach läuft die Fahndung der Polizei nach dem flüchtigen zweiten Fahrer auf Hochtouren. Die Beamten der Ermittlungskommission "Raser" befragten am Sonntag weitere Zeugen und Anwohner der Fliehtstraße. Von Andreas Gruhn, Mönchengladbach

Kriminalbeamte machten Fotos und suchten nach weiteren Spuren. In der Nacht zu Samstag war ein an dem Rennen unbeteiligter 38-jähriger Fußgänger aus Mönchengladbach gestorben. Nach der Befragung weiterer Zeugen handelt es sich bei dem flüchtigen silbernen Seat offenbar doch nicht um ein Auto mit Mönchengladbacher Kennzeichen. Das teilte die Polizei am Sonntagmittag mit. Es sei möglich, dass es sich um einen silbernen Seat Ibiza mit Viersener (VIE) oder Krefeld-Kempener (KK) Kennzeichen handelt.

FOTO: Stephan Schellhammer

Das Kennzeichen sei auf jeden Fall kurz, vermutlich mit nur einer Zahl. Die Polizei sucht dringend weitere Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 02161 290 melden können. Insbesondere sucht die Polizei nach dem Fahrer eines dunklen Kombi, der an der Ampel zur Theodor-Heuss-Straße stand. Der Fahrer stehe nicht im Verdacht, an dem Rennen beteiligt gewesen zu sein. Außerdem sollen sich alle Personen, die an der Unfallstelle waren und bisher nicht namentlich festgehalten wurden, bei der Polizei melden.

Blumen und Kerzen an der Unfallstelle

Aufschluss über den Hergang des illegalen Rennens sollen den Ermittlern auch Videoaufnahmen liefern. Wie die Polizei weiter mitteilte, hat der gesuchte Fahrer mit dem silbernen Seat nach dem Unfall auf der Straße gewendet und ist an der Unfallstelle vorbei in Richtung Korschenbroicher Straße zurückgefahren.

Die Ermittler werten derzeit zahlreiche Videoaufnahmen aus. Ein entgegenkommender Autofahrer hatte mit einer sogenannten Dashcam auf dem Armaturenbrett Aufnahmen vom Unfallhergang gemacht. Die Bilder werden derzeit noch aufbereitet und könnten Klarheit über das gesuchte Fahrzeug geben, teilte die Polizei mit.

Derweil ist die Betroffenheit an der viel befahrenen Straße groß. An zwei Stellen entlang der etwa 40 Meter langen Unfallstelle sind Blumen und Kerzen abgelegt worden. Ein Holzkreuz ohne Name lehnt an einem Bauzaun. Es ist für den 38 Jahre alten Fußgänger bestimmt, der bei dem illegalen Rennen in der Nacht zu Samstag von einem der beiden Kontrahenten mit vermutlich hoher Geschwindigkeit erfasst und mehrere Meter durch die Luft geschleudert wurde. Der Mann, der in der Nähe wohnte und ursprünglich aus Süddeutschland stamm, starb noch am Unfallort.