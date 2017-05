Mönchengladbach: Im Bunten Garten gibt es jetzt ein Karussell für jedes Kind

Der Förderverein Netzwerk Bunter Garten hat den Spielplatz im Bunten Garten mit Hilfe des Programms "Wohnumfeldverbesserung bei bürgerschaftlichem Engagement" jetzt um eine Attraktion erweitern können. Auf dem so genannten Orbiter-Karussell können nämlich auch Kinder, die im Rollstuhl sitzen, mitfahren.

Die ersten Testpiloten von Hephata sind schon fleißig im Einsatz, als das neue Gerät ganz offiziell der Öffentlichkeit übergeben wird. Genau von dort wird auch in Zukunft die Unterstützung kommen, um das Karussell und das Gelände ringsum zu unterhalten. Denn wie beim Programm "Wohnumfeldverbesserung bei bürgerschaftlichem Engagement" vorgesehen, dürfen solche geförderten Maßnahmen nachher keine Folgekosten verursachen.

In die Anschaffung des Orbiter-Karussells, auf dem jetzt auch Rollstuhlfahrer mitfahren können, sind 75.000 Euro Fördermittel geflossen. Den Eigenanteil in Form finanzieller Mittel, aber auch von Arbeitseinsatz, hat der Förderverein Netzwerk Bunter Garten dank der Unterstützung der Stadtsparkasse, der Unternehmen Reiners & Fürst sowie Ernst Kreuder und der Mags gestemmt.

Neben dem Karussell können sich die Besucher des Bunten Gartens außerdem noch über weitere neue Sitzgelegenheiten freuen. Auch Vandalismus zum Opfer gefallene Bäume stehen nun endlich wieder, und der Wasserspielplatz kann in Teilen noch besser von Rollstuhlfahrern genutzt werden. Für Nicole Finger, Mitglied des Fördervereins, ist dies eine Erfolgsgeschichte, die vermutlich damit aber noch kein Ende nimmt: "Wir haben mit dem Spielplatz hier begonnen, und das war eine Menge Arbeit, so dass wir nachher doch froh waren, als alles fertig war. Dann haben wir uns doch noch zum Wasserspielplatz motiviert. Anschließend haben wir eigentlich gesagt, jetzt sind wir fertig - und dann haben wir doch noch dieses Karussell in die Hand genommen. Von daher hüte ich mich jetzt davor zu sagen, dass das jetzt das Ende ist. Und generell haben wir für den Bunten Garten noch viele Ideen."

Jetzt aber haben alle Kinder passend zum Frühjahr erst einmal die Möglichkeit, draußen im Bunten Garten zu spielen. "Durch den Sand konnten Kinder, die im Rollstuhl sitzen, oft nur den anderen beim Spielen zusehen, durch die Ergänzung beim Wasserspielplatz und durch das Karussell ist jetzt auch Mitmachen möglich." Es ist zwar jetzt schon oft viel los im Bunten Garten. Doch ab sofort werden sicherlich noch ein paar strahlende Kinderaugen hinzukommen.

Weitere Informationen zum Programm der "Wohnumfeldverbesserung bei bürgerschaftlichem Engagement" gibt es im Internet unter: www.moenchengladbach.de/de/leben-in-mg/buergerschaftliches-engagement/programm-wohnumfeldverbesserung/.

Quelle: RP