Mönchengladbach: In Hardterbroich haben die Mariechen das Sagen

33 junge Damen und ein Tanzoffizier standen im Mittelpunkt der Galasitzung der KG Alles onger ene Hoot. Rednerin Lieselotte Lotterlappen sorgte für den lustigen Höhepunkt des jecken Abends. Von Christian Lingen

In vielen anderen Gesellschaften sind die Tänze der eigenen Garden oft nur Beiwerk. Bei der KG Alles onger ene Hoot Hardterbroich ist das anders. Da stehen 33 junge Damen und ein Tanzoffizier auf der Bühne und füllen eine Dreiviertel Stunde Programm, um am Ende eine halbstündige Playbackshow oben drauf zu setzen. Die anderen Künstler sind da eigentlich nur das Rahmenprogramm. So etwas ist ungewöhnlich, und genau das kommt beim Publikum an. Das Hardterbroicher Pfarrheim, das die Gesellschaft auch als Wohnzimmer bezeichnet, war ausverkauft.

Gleich zu Beginn marschierte Kinderprinzessin Nené mit den Tanzgarden ein und sang ihr Lied. Danach zeigten die drei Tanzformationen klassische Gardetänze, und die beiden Solomariechen sprangen über die Bühne. Sänger HaPe Jonen sorgte das erste Mal am Abend dafür, dass sich das Publikum von den Plätzen erhob. Besonders bei den alten Klassikern aus den 50er-Jahren sangen viele Gäste lautstark mit. Dann stand auch schon wieder Tanz auf dem Programm. Die mittlere Garde zeigte als Cowgirls ihren Showtanz und steigerte die Stimmung noch einmal. Genau in diese Atmosphäre zog das Prinzenpaar ein. "Was ihr als kleine Gesellschaft schafft, ist das, was wir uns unter Karneval vorstellen", lobte Prinz Norbert I. die KG Alles onger ene Hoot, um sich anschließend mit seiner Prinzessin zu kabbeln. MKV-Boss Bernd Gothe lobte: "Hier wird Jugendarbeit geleistet, wie sie besser nicht sein kann. Ihr seid ein Vorbild."

Schmitz Backes zeigte eine Mischung aus Zaubertricks und Stand-up-Comedy und band das Publikum ein. "Tun sie das Handy weg, dann haben sie auch Bild zum Ton. Machen Sie eigentlich Fotos oder suchen sie nach Pokemon?", fragte er die Mutter von Kinderprinzessin Nené. Für einen Höhepunkt des Abends sorgte die Showtanzgarde Surprise & Fantasy. Die von Petra Beckers trainierte Truppe gilt als die beste im Mönchengladbacher Karneval. In ihrem neuen Programm zeigt die charmante Garde eine Reise durch die USA. Zwischendurch gibt es immer wieder schwierige Hebefiguren und rasante Schrittfolgen. "Die 2 Schlawiner" führten auf der Bühne ein Zwiegespräch bevor das Duo "Alles paletti" unter anderem vom Plumpsklo sang und beim Publikum damit absolut durchfiel.

Lieselotte Lotterlappen sorgte für den lustigen Höhepunkt des Abends. "Das ist ja goldig. Da sitzt Captain Iglo am Tisch", sagte sie zu einem Herren im Matrosenanzug. Die völlig verrückte Dame ging durch die Reihen und griff auch manchmal auf die Tische, um zum Beispiel Erdnüsse zu stibitzen. Erst am Ende ihres Auftritts kam sie auf der Bühne an und erspähte Ex-Prinz Guido Ferfers, der als Aushilfs-Präsident durch den Abend führte. "Du stehst da wie Frosty, der Schneemann", sagte sie mit einem leicht angewiderten Gesichtsausdruck.

Zum Abschluss entführten die Damen von Surprise & Fantasy das Publikum mit einer Playbackshow auf eine Weltreise.

Quelle: RP