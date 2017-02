Mönchengladbach: Italienisches TV-Team dreht Fiorentina-Beitrag bei Domenico

Karsten Kellermann (kk) schreibt als Sportredakteur in Mönchengladbach über Borussia.

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Ihr Name

Gekommen war das TV-Team um Reporter Matteo Barzaghi, um Eindrücke aus der Stadt mitzubringen, in der der AC Florenz gestern erstmals in seiner Europapokal-Historie gastierte. Eigens für diesen Tag hatte sich Sepe kulinarische Spezialitäten ausgedacht: Es gab Gerichte aus der Toskana auf der Tageskarte - für die Fans der Fiorentina, aber natürlich auch für die der Borussia. Ein Steak Florentiner Art etwa. Oder eine toskanische Fischsuppe.

Der Gastronom selbst ist indes Fan des SSC Neapel. "Die Fiorentina ist aber ein Klub, den man trotzdem sympathisch findet", sagt Sepe. Er wird beim Rückspiel in Florenz vor Ort sein: "Als Borussia 2013 in Rom und 2015 in Turin spielte, konnte ich leider nicht mitreisen. Jetzt klappt es. Ich freue mich darauf."

Schon als es die Borussen in der Gruppenphase der Champions League mit dem FC Barcelona zu tun bekamen, war das "Michelangelo" ein Medienthema. Die Zeitung "Marca" schickte Reporter, um die Gladbacher Lieblingsorte des Ex-Borussen Marc-André ter Stegen zu besuchen. Den Zeitungsartikel hat Sepe fein säuberlich archiviert, darin ist auch ter Stegens Lieblingsmenü nachzulesen.

Nun war das italienische TV-Team auch auf den Spuren einiger Ex-Borussen. Sepe sollte berichten, was Stefan Effenberg und Marko Marin gern gegessen haben, und Anekdoten erzählen. Beide spielten, wie ein dritter Ex-Borusse, Marvin Compper, früher in Florenz. Sepe hat seinen Landsleuten zudem gesagt, dass er glaubt, dass sich Borussia gegen Fiorentina durchsetzen wird - auch wenn es nicht leicht wird.

Quelle: RP