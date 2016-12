Einen Tag lang stürzten sich im Juli Badenixen und Wassermänner über zwei kunststoffbeschichtete Bahnen beimin die Tiefe. Bademode und ein quirlig buntes Sortiment an Gummireifen und aufblasbaren Wassertieren waren auch dieses Mal in zentraler Geschäftslage absolut angesagt. mehr

Einen Tag lang stürzten sich im Juli Badenixen und Wassermänner über zwei kunststoffbeschichtete Bahnen beimin die Tiefe. Bademode und ein quirlig buntes Sortiment an Gummireifen und aufblasbaren Wassertieren waren auch dieses Mal in zentraler Geschäftslage absolut angesagt. Als Extrabonbon gab es neu die Rampe am Start, damit die Rutschparty direkt in Schwung geriet und bis zum Ende an Fahrt behielt.