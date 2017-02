Mönchengladbach: Jecke Kinder feiern ihre eigene Sitzung

Die Kindersitzung der Großen Rheydter Prinzengarde und des MKV fand zum ersten Mal im DenkMal Geneickener Hof statt. Die kleinen Besucher waren begeistert. Mal sahen sie Tänze auf der Bühne, mal durften sie selber mitmachen. Von Christian Lingen

Der Saal im DenkMal Geneickener Hof ist rappelvoll. Überall wuseln bunt verkleidete Kinder umher. Sie tragen Schmetterlingsflügel, Cowboyhüte oder kuschelige Ganzkörperkostüme als Drachen oder Tiger. Die Kindersitzung der Großen Rheydter Prinzengarde in Kooperation mit dem Mönchengladbacher Karnevalsverband ist eine Institution. Nun fand sie erstmals im DenkMal statt.

Bevor es losging, saß Ex-Prinzessin Janie Boms-Homann nervös im Nebenraum des Saals. "Ist es draußen voll?", fragte sie ihre Co-Moderatorin Anna-Leonie Pütz. Die Ex-Kinderprinzessin nickt. Sie ist eine echte Rampensau. Auf der Bühne ist Anna-Leonie zu Hause. Zusammen moderierten die beiden die Kindersitzung. Désirée Beek und Anna Leuchter, zwei Mariechen der schwarz-weißen Garde, halfen als Clowns mit. Sie standen bei den Kindern im Saal, tanzten mit den Kleinen oder zogen in Polonaisen mit durch die Gaststätte. So viel Frauenpower tut der Kindersitzung gut. Begrüßt wurden die kleinen Besucher aber von jemand ganz anderem. MKV-Maskottchen Bernie war gekommen und brachte auch gleich Willy, den Pinguin der Großen Rheydter Prinzengarde mit. Zusammen tanzten die beiden Maskottchen mit den Kindern den Bernietanz. Den kennen die Kinder richtig gut und alle machten mit.

Einen ganzen Nachmittag ruhig auf einem Stuhl zu sitzen, das ist nichts für Kinder. Deshalb dürfen die kleinen Besucher der Kindersitzung auch direkt vor der Bühne stehen und vor allem mitmachen. Mal laden die Moderatorinnen zum Luftballontanz, mal zum Fliegerlied. Ein anderes Mal tanzen die Kinder auf einer Zeitung, die nach jedem Durchgang kleiner wird. Wer am Ende als letzter auf der Zeitung steht, hat gewonnen. Belohnungen in Form von Süßigkeiten gab es aber für alle Kinder. Traditionell kommen viele Kinderprinzenpaare aus den Stadtteilen zur Sitzung. Die Tollitäten aus Rheindahlen und Hardt sagten ihre Reden auf und die Mennrather Prinzessin sang ihr Lied. Außerdem tanzte sie mit ihrer Garde. Doch die war nicht die einzige Tanzgarde auf der Bühne des DenkMals.

Die Große Rheydter Prinzengarde schickte als Mitveranstalter die Rheer Knöppkes. Die Kinder der Garde treten in dieser Session als Teufel auf und zeigen auf der Bühne, warum sie fast jedes Jahr den Titel des Stadtmeisters gewinnen. Die kleinen Besucher waren so begeistert, dass sie am liebsten mitgetanzt hätten. Vor der Bühne herrschte dichtes Gedränge. Weil die Rheer Knöppkes gestern den ganzen Tag unterwegs waren und der Auftritt bei der Kindersitzung der letzte des Tages war, liefen sie zur Hochform auf. Das kam bei den kleinen Besuchern bestens an.

Stammgast auf der Kindersitzung ist der Clown Pepe. Bei ihm dürfen die Kinder mitmachen und werden Teil des Programms. Mal wird gezaubert, mal einfach nur herumgeblödelt. Spaß macht es den Kindern auf jeden Fall. So gibt Pepe vor, ein Spiegelei im Hut zu haben oder eine Badehose zu tragen, die ausriffelt. Die Kinder drängten sich so sehr vor der Bühne, dass sie irgendwann direkt auf der Bühne saßen und dem Clown kaum noch Platz für seinen Auftritt blieb. Die Kinder, die nicht direkt vor der Bühne standen, kletterten auf die Tische, um zuzuschauen.

Am Ende war auch Janie Boms-Homann nicht mehr nervös. Die Kindersitzung lief perfekt und alle Aufregung war verflogen.

