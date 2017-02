Redaktionsgespräch Elmar Esser & Reinhard Lenzen-Fehrenbacher: Jecke sollen friedlich und sicher feiern können

Der Zugleiter des MKV und der polizeiliche Einsatzleiter des Veilchendienstagszugs sprechen über die erhöhten Sicherheitsmaßnahmen. Sie sagen, wie sie auf kritische Kostüme reagieren, wie sie privat Karneval feiern - und verraten, wie früher Müllwagen den Zug zusammenhielten.

Freuen Sie sich eigentlich auf den Veilchendienstagszug, auch wenn er viel Arbeit für Sie bedeutet?

Elmar Esser Natürlich habe ich Spaß daran, sonst wäre ich nicht seit 1986 Zugleiter - mit all den Wehwehchen und schönen Dingen, die eben so dazugehören.

Reinhard Lenzen-Fehrenbacher Es ist definitiv einer der eher positiven Einsätze, wobei der Arbeitsanteil den Anteil der Freude schon überwiegt. Zum Glück gab es in meinen acht Jahren als Einsatzleiter bisher nie dramatische Vorfälle, und bei der Einsatzplanung können wir jeweils auf den Erfahrungen aus den Vorjahren aufbauen.

Wie wirkt sich der Anschlag in Berlin auf die aktuellen Planungen aus?

Lenzen-Fehrenbacher Schon 2016 mussten wir ja auf die Ereignisse in der Kölner Silvesternacht reagieren, das ging schnell und gut. Nach Berlin ist nun wieder eine Ergänzung des bisherigen Konzepts erforderlich - die Verhinderung von Anschlägen mit Lkw ist sozusagen ein Zusatzmodul für die Planung.

Das Sicherheitskonzept musste also erneut verschärft werden.

Esser Es ist so: Seit dem Unglück bei der Loveparade in Duisburg 2010, also seit dem Veilchendienstagszug 2011, ist unser Sicherheitskonzept schriftlich fixiert. Damals haben wir es der Bezirksregierung vorgelegt. Es wird seitdem jedes Jahr neu an die Gegebenheiten angepasst - beispielsweise auch, als es mal eine zehn Meter tiefe Baugrube am entstehenden Minto gab. Aber nur, wenn es nicht alle Beteiligten unterschreiben würden, müssten wir es der Bezirksregierung neu vorlegen.

Wie hat sich das Miteinander seit damals verändert?

Esser Es gibt seitdem eine zusätzliche Koordinierungsgruppe bei der Polizei, in der auch beratende Verbindungsleute von der Stadt, der Feuerwehr, dem THW und der Zugleitung des MKV als Veranstalter sitzen. Und ein Verbindungsmann von der Polizei ist wiederum ständig an meiner Seite. Außerdem haben wir ein Funkfahrzeug, wo wir alles mitbekommen, was am Zugweg passiert, um schnell reagieren zu können. Wir versuchen, mit Manpower und modernen Kommunikationsmitteln, allen Anforderungen Genüge zu tun.

Können Sie Details beispielsweise zu Lkw-Sperren angeben? Andere Karnevalshochburgen tun das.

Lenzen-Fehrenbacher Wir tun das aus einsatztaktischen Gründen nicht. Aber klar ist, dass alle Straßen, von denen aus eine Zufahrt zum Karnevalsgeschehen möglich ist, dabei im Fokus stehen. Den Zeitpunkt des Beginns der Sperrungen in der Innenstadt werden wir übrigens etwas nach vorne ziehen müssen. Ab 11.11 Uhr stehen die Sperren.

Esser Für Autofahrer ist aber wichtig zu sagen, dass sich alles innerhalb der üblichen Sperrungen abspielen wird, die Bereiche werden also nicht ausgeweitet. Wir werden aber sicherlich weniger großzügig mit Durchfahrtscheinen umgehen als in den Vorjahren. Wer innerhalb des abgesperrten Bereichs nichts zu suchen hat, soll da auch nicht sein.

Und was ist mit denjenigen, die sich bereits innerhalb des abgesperrten Bereichs befinden?

Esser Diese sogenannten Quellverkehre werden wir auch im Blick haben. Die innere Absperrung war und ist aber in erster Linie dafür da, dass Besucher nicht zu Schaden kommen beziehungsweise den Zug behindern. An allen Kreuzungen und Kurven stehen ja schon immer Absperrgitter, auch weil die Radien der Wagen in den vergangenen Jahren immer größer geworden sind.

Wenn Sie 2010 und 2017 vergleichen: Mit wie viel mehr Einsatzkräften sind Sie auf den Straßen?

Lenzen-Fehrenbacher Zu den Zahlen sagen wir nichts, aber wir haben, wie auch schon im letzten Jahr, deutlich nachlegen müssen. Dieses Mal werden noch einmal weitere Kräfte in den Dienst versetzt, speziell auch aus dem Bereich der Einsatzhundertschaften. Unser Ziel ist, dass alle friedlich feiern können, wir wollen dabei aber einen zu "martialischen" Eindruck unserer Maßnahmen vermeiden.

Sind die Zahlen denn in etwa vergleichbar mit einem Hochrisikospiel beim Fußball?

Lenzen-Fehrenbacher Mit den Zahlen bei schwierigen Fußball-Einsätzen, wobei ich ganz besondere Spiele wie gegen den 1. FC Köln dabei ausklammere. Für uns spricht allerdings, wie in jedem Jahr, der Wochentag: Am Dienstag ist die Lage im Land insgesamt deutlich entspannter als Karnevalssonntag oder Rosenmontag, deswegen können uns auch die Einsatzkräfte zur Verfügung gestellt werden, die wir benötigen.

Esser Von unserer Seite aus sind 860 Leute beim Zug im Einsatz.

Und wie reagieren Sie auf Ganzkörperverkleidungen und Kostüme, die beispielsweise einen Spielzeug-Sprengstoffgürtel beinhalten?

Lenzen-Fehrenbacher Eine Dienstvorschrift gibt es dazu nicht, jeder Beamte wird das mit seinem geschulten Blick individuell entscheiden. Klar ist für uns: Es sollte nichts auf der Straße sein, was provozierend oder bedrohlich wirkt und ein mulmiges Gefühl auslöst. In solchen Fällen werden Überprüfungen dann unausweichlich sein.

Warum sind Sie mit Ihrem Sicherheitskonzept eigentlich später dran als andere Städte'?

Lenzen-Fehrenbacher Wir sitzen natürlich schon länger zusammen. Es gibt lediglich Unterschiede in der Frage, wann man die entsprechenden Angaben veröffentlicht.

Esser Im September, Oktober ist immer der Auftakt, da rekapitulieren wir den vergangenen Zug. Wir stimmen uns außerdem immer mit Düsseldorf und Neuss ab, in der sogenannten Elefantenrunde. Das Sicherheitskonzept ist so weit fertig. Diese Woche wird es noch allen beteiligten Ämtern und Organisationen vorgelegt, dann muss es nur noch unterschrieben werden.

Wird es auch Auswirkungen auf die Veedelszüge haben?

Lenzen-Fehrenbacher Wir sind auch da mit starken Kräften in Uniform sowie Zivil im Einsatz und haben unser Einsatzkonzept angepasst. Die Änderungen sind aber nicht so gravierend wie beim Veilchendienstagszug.

Wie problematisch war eigentlich der letztjährige Zug?

Esser In den vergangenen Jahren war in dieser Hinsicht zum Glück so wenig los wie lange nicht. Toi, toi, toi. Meistens gab es hauptsächlich Schnittwunden durch Glassplitter und Scherben, weswegen wir noch mehr als bisher mit Plakaten und Handzetteln darum bitten, Glasflaschen, wenn man sie schon mitbringen muss, wenigstens ordnungsgemäß zu entsorgen.

Lenzen-Fehrenbacher Es gab 2016 elf Strafverfahren, dazu vier Platzverweise und fünf Ingewahrsamnahmen. Das ist gemessen an der Größe der Veranstaltung nicht viel, allerdings war das Wetter auch sehr schlecht. Generell ist es so, dass für uns nicht so sehr der Veilchendienstagszug problematisch ist, sondern die Tage und speziell Nächte davor. Da kommt dann oft der Satz "Ich kann auch ohne Alkohol Spaß haben, aber sicher ist sicher" zum Tragen. Der Alkoholkonsum führt dann häufig nicht zu ausgelassener Stimmung, sondern zu Aggressionen. Beim VDZ sind wir auch wieder mit speziellen Jugendschutzstreifen im Einsatz, die ein besonderes Augenmerk auf den Alkoholkonsum von Kindern und Jugendlichen haben.

Herr Eßer, welche Änderungen haben Sie im Laufe der Jahre miterlebt?

Esser So manche. Wissen Sie, als ich 1986 als Zugleiter anfing, gab es nicht einmal eine TÜV-Pflicht für Anhänger, die kam erst 1989. Damals waren wir acht Leute in der Zugleitung, heute 35. Damals hielten Müllfahrzeuge am Straßenrand den Zug zusammen: Sie blinkten, wenn die Wagen langsamer fahren sollten, und betätigten die gelbe Rundumleuchte, wenn es schneller gehen musste. Das ging manchmal so weit, dass am Ende die Batterie leer war! Seitdem ist alles viel professioneller, aber natürlich auch aufwendiger geworden.

Was war Ihr schlimmstes Erlebnis als Zugleiter?

Esser Den Ernstfall gab es schon öfter, einmal ist etwa einer vor Ausgelassenheit aus dem Fenster gefallen. Das schlimmste Ereignis war aber 1998, als im Rahmen einer Beziehungstat jemand am Zugweg erschossen wurde. Da brach der Zug auseinander, weil die Stelle natürlich sofort von der Polizei als Tatort abgeriegelt wurde. Wir haben dann die Prinzengarde sozusagen als Schutzschild aufgestellt, um den restlichen Zug nach einer Unterbrechung im Schweinsgalopp, ohne Musik und ohne Kamelle zu werfen, an der Stelle vorbeizuführen. So etwas würden wir heute anders lösen. Als Reaktion auf dieses Ereignis haben wir damals unter anderem die 1. Stadtgarde gegründet. Seitdem haben wir immer besagte 35 Leute im inneren Kreis der Zugleitung.

Haben Sie eigentlich schon einmal einen kompletten Zug gesehen?

Lenzen-Fehrenbacher Nur in Teilen. Ich bin aber Veilchendienstag nicht nur in unserer Einsatzleitstelle im Polizeipräsidium, sondern auch draußen.

Esser Ich würde ja ehrlich gesagt gerne mal einen Rosenmontagszug sehen, ob in Köln oder Düsseldorf. Das schaffe ich zeitlich aber erst, wenn ich die Zugleitung abgegeben habe. So lange mir das Spaß macht, will ich das aber noch weiter machen. Mindestens noch drei Jahre, bis ich 65 bin, vielleicht aber auch noch etwas länger.

Wie feiern Sie eigentlich privat Karneval?

Esser Wir sind immer an Altweiber mit der Stadtgarde, einem Traktor und einer Kutsche unterwegs und besuchen Orte, an denen man uns gewogen ist (lacht).

Lenzen-Fehrenbacher Meistens im kleinen Kreis, in diesem Jahr wird aber die Zeit dafür fehlen.

GABI PETERS, DENISA RICHTERS UND JAN SCHNETTLER FÜHRTEN DAS INTERVIEW MIT ELMAR ESSER UND REINHARD LENZEN-FEHRENBACHER.

Quelle: RP