Mönchengladbach: Jetzt geht's los: Weg mit dem Weihnachtsspeck

Das Weihnachtsessen war lecker. Vor allem üppig. Und Silvester wurde ausgiebig mit viel Alkohol und Saft gefeiert. Die Folge: Die Waage zeigt einige Kilo mehr an. Eine Ernährungsexpertin sagt, was jetzt zu tun ist. Von Angela Rietdorf

Ach ja, der Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt gefolgt von ein paar leckeren Maronen, selbst gebackene Plätzchen, die die Kollegin mitgebracht hat, zu Weihnachten ganz traditionell Gänsebraten und Rotwein, und, und, und... Die Advents- und Weihnachtszeit ist für viele eine Zeit des Genusses. Im neuen Jahr aber lässt der Blick auf die Waage erbleichen. Ein paar Kilo müssen unbedingt wieder runter. Aber wie? Das ist gar nicht so schwer, sagt Ökotrophologin und NEW-Ernährungsberaterin Ursula Fiering-Willeboordse, wenn man sich nicht überfordert und ein paar Grundregeln beherzigt.

Das Grundprinzip ist einfach: Was zum Zunehmen geführt hat, sollte man weglassen oder wenigstens reduzieren. Alkohol zum Beispiel. "Alkohol wird immer als allererstes verstoffwechselt", erklärt die Ernährungsexpertin. "Alles andere, was man zu sich nimmt, wird danach verstoffwechselt beziehungsweise in die Fettreserven geschoben." Also weniger oder gar keinen Alkohol trinken, wenn man abnehmen möchte. Auch von zuckerhaltigen Getränken sollte man die Finger lassen, stattdessen lieber Wasser oder Tee trinken. "Auch Schorle geht natürlich", sagt Ursula Fiering-Willeboordse. "Oder man tut Kräuter wie Zitronenmelisse oder eine Zitronenscheibe hinzu, damit es nicht so langweilig wird."

Auf diese Weise könne man viele Kalorien sparen, ohne Hunger zu leiden. Überhaupt lässt sich durch Getränke viel erreichen. Anderthalb Liter soll man täglich trinken, am besten vor den Mahlzeiten. "Das Glas Wasser oder Schorle füllt schon mal den Magen", erklärt die Ernährungswissenschaftlerin. "Man isst weniger und ist trotzdem satt." Aber so ganz ohne Reduktion beim Essen geht es auch nicht. Also Marmeladen durch fettarmen Kräuterkäse ersetzen, auf fettärmere Wurst- und Käsesorten umsteigen, die Streichfette reduzieren oder ganz weglassen. Aber keine Mahlzeit ausfallen lassen, rät die Expertin, sondern drei große und zwei kleine Mahlzeiten zu sich nehmen. "Am wichtigsten ist das Frühstück, das wirft den Motor an", sagt Fiering-Willeboordse. Durch die zwei kleinen Mahlzeiten wird verhindert, dass Heißhunger entsteht. Natürlich sind hier keine Schokoriegel, sondern eher Obst oder Gemüse angesagt.

Wichtig ist vor allem, sich nicht unter Druck zu setzen und zu schnell zu viel abnehmen zu wollen. 250 bis 500 Gramm pro Woche reichen völlig. Sonst bekommt der Körper unter Umständen nicht genug Nährstoffe. Die gute Nachricht: Zuletzt angesetztes Fett wird auch zuerst wieder abgebaut. Das heißt, der Weihnachtsspeck verschwindet durch überlegte Ernährung im Januar auch wieder. Von strengen Diäten rät die Ernährungsberaterin ab, vor allem, wenn es nur um zwei bis drei Kilo geht, die zu viel auf den Hüften sind. Eher noch ein bisschen mehr Bewegung in den Alltag einbauen: Treppensteigen statt Fahrstuhlfahren oder den in der Ecke verstaubenden Heimtrainer wieder hervorholen und benutzen.

Aber nicht nur Gewichtsreduktion steht bei vielen nach Neujahr auf der To-do-Liste, auch eine generell gesündere Ernährung gehört oft zu den Plänen fürs neue Jahr. Das ist ein sehr umfassender Vorsatz, aber ein paar kleine Tipps können helfen. Wer dazu neigt, in Frustsituationen Süßes zu essen, sollte auf Studentenfutter oder Trockenobst umsteigen. Oder den Schokoriegel durch selbst gebackene Nussriegel mit geringerem Zuckergehalt ersetzen. Einfach umzusetzen, aber effektiv.

Die NEW, die Ernährungsberaterin Fiering-Willeboordse beschäftigt, bietet übrigens regelmäßig Koch-Workshops an, die sich um gesunde Ernährung und schnelle Küche drehen. Die Termine finden sich auf der Homepage der NEW unter Koch-Workshops. www.new.de/ueber-new

