Mönchengladbach Jugendkammer-Prozess platzt, weil Opfer nicht kam

Zu Prozessbeginn vor der Ersten Jugendstrafkammer des Mönchengladbacher Landgerichts waren zunächst alle Verfahrensbeteiligten anwesend. Die 23 und 34 Jahre alten Angeklagten wurden aus der Haft in den Schwurgerichtssaal A 100 gebracht und konnten dann neben ihren Verteidigern Platz nehmen. Dann wurde die Anklage verlesen, und die war beachtlich. Am 15. August 2015 sollen die Angeklagten einen schweren Raub mit gefährlicher Körperverletzung begangen haben. Die Männer sollen damals mit einem Fahrzeug vor der Erkelenzer Asylbewerberunterkunft Neuhaus 48 vorgefahren sein. Dort sollen sie sich mit einem Zeugen getroffen haben, der ihnen gefälschte Reisepässe aus Serbien besorgen sollte. Doch bei dem Treffen soll der Zeuge gesagt haben, dass man ihm an der serbisch-ungarischen Grenze die Papiere abgenommen habe. Danach sollen die Angeklagten Geld von dem Zeugen verlangt und danach mit Fäusten auf ihn eingeschlagen haben. Die Angeklagten machten den Zeugen zum Opfer. Der 34-Jährige habe dann mit einem Hammer auf das am Boden liegende Opfer eingeschlagen. Laut Anklage seien die Schläger anschließend mit dem Handy und dem Reisepass des Opfers verschwunden. Von Ingrid Krüger