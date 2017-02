später lesen Mönchengladbach Jugendliche werfen Steine von Brücke "Am Nordpark" FOTO: Reichartz,Hans-Peter Teilen

Am Dienstagabend haben unbekannte Jugendliche von einer Brücke am Nordpark in Mönchengladbach Steine geworfen. Mehrere Steine trafen das Auto eines 34-jährigen Mannes. Die Polizei sucht Zeugen.

