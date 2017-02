Mönchengladbach: Junge Kunst in der alten Tankstelle

Ulrike Michels und Youness Tarik arbeiten in einem ganz besonderen Atelier. Es ist ein Anbau der leerstehenden Coenen-Tankstelle an der Viersener Straße. Dort entstehen ihre Bilder und Skulpturen - und jeder kann reinkommen. Von Inge Schnettler

Die Dame ist ihm über den Kopf gewachsen. Youness Tarik wollte eigentlich eine ganz kleine Skulptur machen. Daraus wurde eine fast zwei Meter große, extrem schlanke, goldene Frau. Eine Tänzerin? Ein Modell? Vielleicht ein Engel? Für die letzte Deutung sprechen die beiden Flügel, die sie vor ihren Füßen abgelegt hat. Dort sind sie zu Leuchtkörpern geworden, die die große Goldene von unten mit sanftem Licht streicheln. "Ich wollte die Frau erst mit Spots ausleuchten, aber das Licht war zu hart und nahm der goldenen Oberfläche die Wärme", sagt der junge Künstler, der sich mit seiner Lebensgefährtin Ulrike Michels ein Atelier an der Viersener Straße eingerichtet hat. Es ist ein besonderer Ort - es war die letzte Bedientankstelle der Stadt (möglicherweise sogar Deutschlands), die aber schon vor vielen Jahren geschlossen wurde.

Das wunderschöne Wohngebäude mit dem vorgezogenen Flachdach, unter dem einst die Zapfsäulen standen, und die Anbauten links und rechts kennt jeder, der einmal vorbeigegangen oder -gefahren ist. Das Ensemble hat etwas Besonderes, würde durchaus als Filmkulisse taugen. Diese Tankstelle ist der Grundstein des Unternehmens Walter Coenen gewesen - und die Familie hat den beiden Künstlern den linken Anbau zur Verfügung gestellt. "Wir müssen nicht einmal Miete zahlen", sagt Ulrike Michels. Seit Ende vergangenen Jahres arbeiten die beiden in dem zur Straße hin gläsernen Raum, in dem früher Autos präsentiert wurden.

FOTO: Schnettler

FOTO: Schnettler

Ulrike Michels malt - Frauenaugen, Frauengesichter, Frauenkörper. Inspirieren lässt sie sich auf virtuellen Spaziergängen in digitalen Bildwelten wie Pinterest oder Tumblr. Auf diesen Plattformen herrscht "Fast Art": Kunst wird in einer irren Geschwindigkeit produziert und konsumiert. "In meinen Bildern werden die Motive entschleunigt, und diese Ruhe strahlt über auf den Betrachter", sagt Ulrike Michels. Ihre Bilder sind knallbunt, aber es gibt auch reduzierte, fast abstrakte Akte in Schwarz-Weiß. Viele sind sinnlich-erotisch. Sehr schön.

Beide Künstler sind Autodidakten. Mit viel Lust am Erschaffen. Youness Tarik experimentiert gleichzeitig an mehreren Frauenfiguren. Eine liegt auf dem Arbeitstisch, eine andere auf dem Boden. Aufgebrochene Körper, deren glatte, gestaltete Fläche aufgerissen ist, um das Innere zu zeigen. "Es reizt mich, jeder Kurve des Körpers nachzuspüren und gleichzeitig den beschädigten Teil innendrin zu zeigen", sagt er. Neben der Kunst widmet er sich der Möbelherstellung - gießt Waschbecken aus Beton, baut Garderoben aus Treibholz und Lampen aus Papier und Draht.

Beide haben übrigens ganz andere Berufe gelernt. Sie ist Kommunikationsfachfrau, er Altenpfleger, spezialisiert auf Demenzkranke. Beide halten sich aber gerne in der alten Tankstelle auf. "Die Nachbarn haben bei der Eröffnung gesagt, dass sie glücklich sind, dass sich in ihrem Viertel mal etwas tun", sagen sie. So ist auch das Atelier strukturiert. Von außen ist es möglich, bis in den hintersten Winkel des Raumes zu sehen. Und neugierige Passanten kommen gern mal rein, schauen sich um, trinken einen Kaffee und unterhalten sich mit den beiden Künstlern.

Es ist ein besonderer Ort - hier in der alten Tankstelle an der Viersener Straße. Einfach mal anrufen: 0177 1444295

Quelle: RP