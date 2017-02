Mönchengladbach: Junkers & Müllers geht in die Breite

Vom Fluch der guten Tat zu sprechen, wäre stark übertrieben. Aber: "Sie sind unter unserer Förderung von einem mittleren zu einem größeren Unternehmen geworden", sagt Michael Henze, Ministerialdirigent und Abteilungsleiter im Landeswirtschaftsministerium, in Richtung der Geschäftsführung von Junkers & Müllers (JM). "Und dadurch verschlechtern sich eben die Förderkonditionen." Denn über die EU-Definition von Kleinst-, kleinen und mittleren Unternehmen - maximal 249 Beschäftigte und 50 Millionen Euro Jahresumsatz - ist der Hersteller von technischen Textilien mittlerweile hinausgewachsen. Henze hat bei seinem Besuch in den Produktionshallen an der Bolksbuscher Straße mit seiner Bemerkung die Lacher auf seiner Seite. "Es wäre natürlich paradox, wenn ein Betrieb seine Entwicklung anhand von Förderkriterien ausrichten würde." Davon ist JM allerdings weitestmöglich entfernt. Das 1950 gegründete Unternehmen hat vielmehr vor, noch weiter in die Breite zu gehen, und das im wahrsten Sinne des Wortes.

"Wir stehen vor der größten Investition unserer Geschichte", sagt Inhaber und Geschäftsführer Christian Junkers. Für zehn Millionen Euro - davon steuert das Land einen Investitionszuschuss in Höhe von zehn Prozent bei - soll bis 2018 eine komplette Produktionsstraße mit fünf Metern Breite eingerichtet werden. Das liegt knapp zwei Meter über dem bisherigen Maximum. "Das kann in dieser Qualität bisher noch keiner", sagt Junkers. "Zumal eine größere Breite den Eintritt in neue Märkte ermöglicht."

JM ist Weltmarktführer bei innenliegendem Sonnenschutz - es produziert als Grossist Markisen, Rollos und Plissees für Markenhersteller. Das macht rund 85 Prozent des Geschäfts aus. Endkunden kommen mit JM direkt folglich nur über die Musterkollektion in Kontakt, die das Unternehmen mit seiner siebenköpfigen Designabteilung jedes Jahr im Warenwert von rund zwei Millionen Euro produziert. Stark wachsend ist das zweite Standbein Werbetextilien - also aus einem Stück gefertigte, künftig bis zu fünf Meter breite Planen, die Kunden mit Werbung bedrucken können. Das war nicht immer so. "Wir haben in den letzten 40 Jahren mittlerweile die dritte komplett neue Fabrik am Start", sagt Geschäftsführer Udo Jakobs. Dreimal hat sich JM also quasi in den Bestandsgebäuden "gehäutet" und mit einem neuen Maschinenpark angefangen - ursprünglich produzierte man Schirmstoffe, später Dekostoffe und Duschvorhänge.

1972 zog JM von Rheindahlen in den Bereich Schmölderpark, kaufte seitdem Flächen von sechs ehemaligen Textilfirmen dazu. Mittlerweile allerdings ist das in dritter Generation familiengeführte Unternehmen mit seinen 282 Mitarbeitern an der Grenze angekommen, was die räumlichen Möglichkeiten angeht. "Daher besteht die Notwendigkeit, das Beines-Gelände zu bekommen", sagt Junkers; JM will das angrenzende, 22.000 Quadratmeter große Areal des 2010 in die Insolvenz gegangenen Textilveredlers Wilhelm Beines Söhne kaufen. Falls die Möglichkeit einer gewerblichen Nutzung bestehen bleibt, würde es auch selbst sanieren. Das Gutachten zur Bodenbelastung steht allerdings noch aus. OB Hans Wilhelm Reiners wurde beim Besuch des Ministerialdirigenten, der mit der WFMG zuvor bereits RAS und den Hugo-Junkers-Hangar besucht hatte, daher der Wunsch übermittelt, zeitnah Klarheit zu erhalten. "Die Perspektiven für die nächsten fünf Jahre stehen auf Wachstum, aber eine Verlagerung oder ein zweiter Standort auf der grünen Wiese ist nicht möglich und nicht gewünscht", sagt Junkers. Man produziere komplett in Gladbach, beziehe seine Rohstoffe zum Großteil aus der Region, rekrutiere Fachkräfte weitgehend durch eigene Ausbildung und sei einer der wichtigsten Gewerbesteuerzahler in der Stadt.

Der Inbegriff eines "Hidden Champion" also - eines Champions mit 75 Prozent Exportanteil überdies. Dabei sind die USA der wichtigste Auslandsmarkt, weshalb man aktuell nicht ganz sorgenfrei in Richtung Trump blickt. Und eines Champions, dem man mit "Industrie 4.0" gar nicht erst zu kommen braucht. "Wir sind längst bei Industrie 5.0 angelangt, weil wir unsere Anlagen schon seit Jahren weit über dem Stand der Technik ausstatten", sagt Jakobs. Wichtigste Beispiele: Bei JM gebe es keinerlei Abwasserbelastung mehr, und man sei "europaweit Technologieführer, was die Abluftreinigung angeht". Da habe man "aus der Not heraus" selbst erfinderisch werden müssen, die Maschinen zur Reduzierung der Umweltbelastung seien mittlerweile fast größer als die eigentlichen Produktionsanlagen. Man sauge sogar die schadstoffbelastete Luft von der Dahlener Straße an, reinige sie und gebe sie unbelastet wieder ab. "Wenn Rheydt irgendwann einmal Luftkurort werden sollte, dann wegen uns", sagt Udo Jakobs - und hat diesmal die Lacher auf seiner Seite.

Quelle: RP