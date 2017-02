Der Wagen der Rheinischen Post fuhr mit etwas Verspätung am Dienstag um 13.34 Uhr an der Lüpertzenderstraße los. Vorbei an der Ehrentribüne am Georweiher ging es zum Alter Markt und über die Hindenburgstraße. Diesen Abschnitt haben wir mit einer 360-Grad-Kamera gefilmt.

Um das Video zu sehen, muss auf dem Computer die aktuelle Version von Chrome, Opera, Firefox oder dem Internet Explorer installiert sein. Auf mobilen Geräten sollte die aktuellste Version der YouTube-App benutzt werden.

Wichtig: Der Safari-Browser für Mac und iPhone unterstützt die 360-Grad-Videos nicht! Wer den Film auf dem iPhone sehen will, muss ihn über die YouTube-App öffnen.

Um sich beim Veilchendienstagszug umzusehen, müssen Sie nur Ihr Smartphone in die entsprechende Richtung halten. Am Rechner klicken und ziehen Sie mit der Maus im Videofenster - dann ändert sich die Blickrichtung.