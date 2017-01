Mönchengladbach: Das Prinzenpaar macht der KG Hau Ruck Eicken ein Geschenk

Früher trat Heinrich Franzen im Mönchengladbacher Karneval gerne als scharfzüngiger Balderich auf. Auch heute ist der ehemalige Oberstaatsanwalt dem Karneval noch eng verbunden. Von Christian Lingen

Als gestern die KG Hau Ruck Eicken ihren 66. Geburtstag mit einem Empfang im Eickener Marienheim feierte, fungierte Franzen als Moderator und führte durch das Programm. Dass so viele Karnevalisten kommen würden, dass der kleine Saal beinahe zu klein wurde, damit hatten die Mitglieder KG Hau Ruck nicht gerechnet.

"Die Gesellschaft ist jetzt schon zwei Generationen alt", sagte Hans-Dieter Kirschen. Der Vorsitzende der KG Hau Ruck konnte unter anderem Bürgermeister Michael Schroeren begrüßen. "I ch bin selber ein Eickener Junge, deshalb fühle ich mich bei euch sehr wohl", sagte er. Der Ex-Prinz erinnerte in seiner Rede an einige Anekdoten aus seiner aktiven Zeit im Karneval. Für Hans-Jürgen Büskens und Marianne Prinzen hatte er den Orden des Oberbürgermeisters mitgebracht.

Bernd Gothe, der Vorsitzende des Mönchengladbacher Karnevalsverbands, lobt die Gesellschaft. "Ihr leiht euch für den Veilchendienstagszug immer tolle Wagen aus dem Gladbacher Umland. Das ist eine echte Bereicherung für den Zoch", sagte Gothe. Besonders erfreulich sei, dass in Eicken drei Gesellschaften existieren, die sich gegenseitig unterstützen. Das sei längst nicht in jedem Stadtteil selbstverständlich. Das Prinzenpaar Norbert I. und Niersia Barbara hatte ein Versprechen mitgebracht: "Wir freuen uns schon auf Altweiber. Eure Party wird an diesem Abend unser letzter Termin sein. Wir werden dann sechs Lieder singen", kündigte der Prinz an. Seine Niersia ergänzte: "Und wir werden bis zum Freitag bleiben."

Aus Köln kam die Tanzgruppe "Kölsch Hännes´chen" zum Empfang nach Eicken.

Quelle: RP