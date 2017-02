Et jitt kein Wood von Cat Ballou Pirate von Kasalla Kölsche Jung - Party Edit von Brings Polka, Polka, Polka - Single Version von Brings Nie mehr Fastelovend von Querbeat Alle Jläser huh von Kasalla Stadt met K von Kasalla Su lang mer noch am Lääve sin - Radio Edit von Brings Leev Marie von Paveier Poppe, Kaate, Danze - Radio Version von Brings

In Mönchengladbach hören die Jecken offensichtlich am liebsten die Klassiker im Karneval. Gleich drei Mal ist die kölsche Band Kasalla in der Aufstellung vertreten. Aber auch die kölner Mundart-Band Brings ist bei den Gladbachern hoch im Kurs. Die Kölner sind gleich mit vier Songs in der Hitliste.

Die Gladbacher Karnevals-Playlist mit 20 Liedern zum Anhören finden Sie hier: