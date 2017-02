Mönchengladbach: Die jecken Termine für das Wochenende

Das sind die jecken Termine für das Wochenende.

Kneipensitzung der KG Schöpp op Eicken am Freitag, 3. Februar, ab 19.30 Uhr in der Gaststätte Alt Eicken. Karten für 16 Euro unter 02161 200221.

Bären-Biwak der KG Halt Uut Pesch im Vereinsheim der Kleingartenanlage Pesch, Reyerstraße 69, am Samstag, 4. Februar, ab 16.11 Uhr. Eintritt frei.

Große Kreuzherrensitzung der KG Die Kreuzherren Wickrath am Samstag, 4. Februar, ab 19 Uhr in der Adolf-Kempken-Halle. Karten für 18 Euro unter 02166 51577 und in der Passage, Beckrather Straße 3.

Jubiläumssitzung der KG Rheybach am Samstag, 4. Februar, ab 19.11 Uhr in der Burggrafenhalle, Zur Burgmühle 33. Karten unter 0170 3675598.

Damensitzung am Samstag, 4. Februar, ab 17 Uhr in der Aula des Schulzentrums Rheindahlen. Karten für 20 Euro unter 02161 631631 oder marcussentis@arcor.de.

DRK-Sitzung der KG Alles onger ene Hoot Hardterbroich für Bewohner des DRK-Heims an der Carl-Diem-Straße 2 am Sonntag, 5. Februar, ab 15 Uhr. Eintritt frei.

Herrensitzung der KG Rot-Weiß Genhülsen am Sonntag, 5. Februar, ab 11.30 Uhr in der Aula des Schulzentrums Rheindahlen. Karten für 20 Euro unter 02161 631631 oder marcussentis@arcor.de.

Bunter Nachmittag der KG Schwarz-Gold Rheydt mit dem TV Güdderath am Sonntag, 5. Februar, ab 15 Uhr in der Burggrafenhalle Odenkirchen.

Herrensitzung der KG Wanloer Ströpp am Sonntag, 5. Februar, ab 11 Uhr in der Mehrzweckhalle Wanlo. Karten für 20 Euro unter 02166 58809.

cli

Quelle: RP