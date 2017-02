Spende: Die KG Botterblom grillte für den VDZ

Die Wagenbauhalle der Karnevalisten war in den vergangenen Monaten mehrmals das Ziel von Vandalismus. Es entstand hoher Sachschaden, und der Veilchendienstagszug war zeitweise in Gefahr.

Um dem Mönchengladbacher Karnevalsverband bei der Instandsetzung der beschädigten Karnevalswagen zu helfen, rief die Giesenkirchener KG Botterblom zu einer Spendenaktion der appetitlichen Art auf. Zusammen mit Metzger Stefan Neus, selber Mitglied der Karnevalsgesellschaft, veranstaltete man einen Grillabend.

Es gab eine Tombola, die Giesenkirchener Einzelhändler spendeten Preise. Über 200 Lose wurden verkauft. Der Erlös aus dem Losverkauf und dem Verzehr von Würstchen, Glühwein und Kuchen ging in einen Spendentopf. Auf diesem Weg kamen 1444,44 Euro zusammen. Das Geld übergaben die Giesenkirchener Karnevalisten nun an Chefkarnevalist Bernd Gothe und an Jost Fünfstück, den Fachbereichsleiter Veilchendienstagszug. Und das natürlich nicht irgendwo, sondern in der Wagenbauhalle.

