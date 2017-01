Quadrille: Ehrenformation an altehrwürdiger Stätte

Der Neuwerker Abtshof ist eine der ältesten Reitanlagen der Region. Seit 726 gibt es das Anwesen. Früher war es in Besitz der Benediktinermönche der Gladbacher Abtei. Daher auch der Name.

Anfang des 19. Jahrhunderts verließen die Mönche das Anwesen. Seit 1994 ist der Abts-hof in Besitz von Wilfried Rosenland. Er war nun Gastgeber der 20. Quadrille zu Ehren des Prinzenpaars. Weil die Reitanlage Klinken in Venn im vergangenen Jahr schloss, war der Abtshof zum ersten Mal der Austragungsort. Eine Quadrille ist eine spezielle Reitformation im Dressursport. Allerdings ritten keine Profis für Prinz Norbert I. und Niersia Barbara, sondern die Reitercorps der beiden Prinzengarden unter dem Kommando der Rittmeister Wilfried Neumann (Rheydter Prinzengarde) und Dieter Pappers (Gladbacher Prinzengarde). Zuvor gab es aber eine beeindruckende Showvorführung von Rückepferd Coco. Die 900 Kilogramm schwere Brabanter-Stute trat gegen 16 Gardisten im Tauziehen an. Und gewann natürlich. Einige Gardisten lagen anschließend im Staub der Halle. Dann kam es zur Quadrille mit zwölf Reitern und zwei Standartenträgern. Der eigentliche Star waren aber nicht die Pferde, sondern Lothar Erbers. Dem ehemaligen Chef der Volksbank und Ehrenrittmeister der beiden Prinzengarden wird nachgesagt, mit Pferdemilch groß gezogen worden zu sein, wie er scherzend bemerkte. Im gekonnt poetischen Stil kommentierte er die Ehrenformation: "Je mehr ein Pferd die Ohren spitzt, desto aufmerksamer ist es. Achten Sie also auf das Ohrenspiel der Pferde." Und: "Unsere Prinzessin hat jetzt ein Tränchen im Auge. Was Isabell Werth für den Dressursport ist, das ist sie für die Gladbacher Kavallerie", sagte Erbers und erklärte: "Das Pferd ist das einzige Sportgerät, das denken kann." Chefkarnevalist Bernd Gothe sei übrigens ein Kaltblüter. Tatsächlich beobachteten die Tollitäten den Formationsritt mit großen Augen. "Nächstes Jahr möchte ich wieder auf dem Pferd sitzen", wünschte sich die Prinzessin, die normalerweise Teil der Quadrille ist.

Neben dem Kinderprinzenpaar Cedric I. und Vanessa I. waren auch die Reitercorps der Kölner Altstädter und der Prinzengarde Blau-Weiß Düsseldorf unter den Gästen. Außerdem kamen die Erkelenzer Karnevalsgesellschaft mit ihrem Prinzenpaar Michael I. und Ute I., das Amazonencorps Düsseldorf, die Prinzengarde Rot-Weiß Düsseldorf, die Ehrengarde Köln und die Blauen Funken aus Köln. Am Ende bemerkte Lothar Erbers: "Den Pferden hat es Spaß gemacht."

