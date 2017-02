Karneval in Mönchengladbach: Fast 1000 Jecken feiern in Neuwerk

Von der Kindertanzgarde über erstklassige Redner bis hin zu Top-Acts aus Köln: Die Kostümsitzung der KG Uehllöeker in der Krahnendonkhalle ist vom Publikum und Programm her auch in diesem Jahr einer der Höhepunkte.

Da fliegen die Tanzmariechen so hoch durch Luft, dass einem der Atem stockt. Der Saal in Neuwerk tobt. Die "Fidele Sandhasen", die mit 58-köpfiger Großbesetzung auf der Bühne akrobatische Höchstleistungen präsentieren, sind so viel Jubel gewöhnt.

Schließlich ist das Tanzcorps der Grossen von 1823 KG Köln mehrfacher Deutscher Meister. Und weil das Publikum bei der Kostümsitzung der KG Uehllöeker Neuwerk stimmungsgeladener ist als manches in Köln gibt es selbstverständlich eine Zugabe. Darauf ein dreifaches "Et Flupp" und die hiesige Jubelspezialität – die Möwe.

Die Sitzung markiert den Endspurt der Session und zählt zu den unbestrittenen Höhepunkten. Das liegt an der kurzweiligen Sitzungsleitung des Präsidenten Willi Kleuser der an diesem Abend zu Recht mit dem Verdienstorden in Gold geehrt wird. Das liegt selbstverständlich auch an dem hochkarätigen Programm, das vom Auftritt der Kindertanzgarde über erstklassige Redner, Musiker und Künstler bis zu Top-Acts aus Köln reicht. Vor allem trifft sich in der Krahnendonkhalle aber ein besonderes Publikum: Fast 1000 Jecken, in aufwendigen, fantasievollen Kostümen und bester Stimmung. Da ist Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners ebenso dabei wie GEM-Chefin Gabi Teufel, der Düsseldorfer Stadtwerkevorstand Manfred Abrahams, der Landtagsabgeordnete Norbert Post oder die Bankchefs Franz Dierk Meurers (Volksbank) und Hartmut Wnuck (Stadtsparkasse). Alle verbringen zusammen einen wunderbaren Abend, tanzen, singen zu Musik von "Echt Lekker" oder den Jungen Trompetern.

Reichlich zum Lachen gibt es auch: Zum Beispiel bei dem verblüffenden, wunderbar närrischen Rhythmus-Künstler Dirk Scheffel (Sein Tipp: "Wenn etwas schief geht, einfach in die Jacke schreien!"), der sogar eine Holzkiste zum Percussion-Instrument macht. Unübertroffen ist aber der trockene Humor von Jürgen B. Hausmann, einem ehemaligen Lehrer, der nicht nur die Schiefertafel zum Laptop macht und das Schwämmchen im Wasser downloaded, sondern köstliche Kostproben aus dem Frisörsalon mitbringt: "Hast du sie schon lang kurz? Ich hatte sie kurz mal lang." – "Hast du mal einen Pony gehabt? Nein, ich bin mit der Pferd da." – "Wenn der Frisör früher mit der Maschine ausgerutscht ist, sagte er ,Hoppala'. Auf Englisch heißt Hoppala undercut."