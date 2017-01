Mönchengladbach: Gesucht: Schönste Malwände für den VDZ

Zum ersten Mal findet beim Malwettbewerb der Schulen für den Veilchendienstagszug ein Voting im Internet statt. Das Ergebnis zählt mit 25 Prozent als vierte Jurystimme. Wir zeigen, welche Malwände bis Montag zur Abstimmung stehen. Von Christian Lingen

Der Malwettbewerb der Mönchengladbacher Schulen für den Veilchendienstagszug ist eine Tradition, um den großen Zoch noch bunter und schöner zu machen. Initiiert wird der Wettbewerb von der Stadtsparkasse und dem Mönchengladbacher Karnevalsverband. 43 Schulklassen haben dieses Jahr beim Malwettbewerb mitgemacht. Das ist absoluter Rekord. Die schönsten Malwände werden im Veilchendienstagszug (VDZ) auf einem Wagen zu sehen sein. Die Gewinnerklassen dürfen mit je fünf Schülern mitfahren. Ihre Klassenkameraden bekommen einen Platz auf der Tribüne am Geroweiher. Außerdem wird jede Malwand mit mindestens 50 Euro prämiert.

Gestern tagte die Jury, bestehend aus Bernd Ormanns (Stadtsparkasse), Bruno Wiessner (MKV) und Christian Lingen (Rheinische Post) und bewertete die Malwände. Und jetzt kommen Sie ins Spiel. Zum ersten Mal findet beim Malwettbewerb auf der Internetseite der Stadtsparkasse ein Onlinevoting statt. Das Ergebnis zählt als vierte Jurystimme und macht 25 Prozent des Gesamtergebnisses aus. Ab heute, 11.11 Uhr, können Sie unter www.sparkasse-moenchengladbach.de abstimmen. Das Voting endet am Montag, 6. Februar, um 11.11 Uhr. Zwei Tage später werden die schönsten Malwände prämiert. Jeder darf nur einmal abstimmen. Bevor Sie abstimmen, können Sie sich alle Malwände in Ruhe bei uns online in einer Fotostrecke anschauen. Weil nicht Schulen, sondern die Werke bewertet werden sollen, sind sie anonymisiert.

Wer die Malwände im Original sehen möchte, hat bis Montag, 20. Februar, die Gelegenheit dazu. So lange werden sie in einer Ausstellung in der Schalterhalle der Stadtsparkasse am Bismarckplatz gezeigt.

