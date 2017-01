Pro Meritis In Carnevalis Diebus: Höchster Orden für einen stillen Arbeiter

Als Günter Claßen ans Rednerpult trat, um die Laudatio auf Jost Fünfstück zu halten, hatte er keine leichte Aufgabe. Jost Fünfstück ist ein Typ, der keine Verfehlungen hat, bescheiden im Hintergrund fungiert und es gar nicht so sehr mag, wenn man ihn lobt.

Für ihn ist alles, was er für den Mönchengladbacher Karneval leistet, eine Selbstverständlichkeit. Seit Mitte der 70er-Jahre gehört er der KG Schöpp op Eicken an, hatte dort diverse Ämter im Vorstand der Gesellschaft und der Funkengarde inne und ist derzeit deren Kommandant und zweiter Vorsitzender der Schöpp op. Im Mönchengladbacher Karnevalsverband kümmert er sich um den Veilchendienstagszug. Seine zweite Heimat ist die Wagenbauhalle. Für sein Engagement verlieh ihm nun die Große Gladbacher Karnevalsgesellschaft den Orden "Pro meritis in carnevalis diebus am Halsband zum Schulterband". "Uns beide verbindet natürlich der Karneval. Viel auffälliger ist aber der gezwirbelte Schnäuz, den wir beide tragen", scherzte Günter Claßen, der im vergangenen Jahr den Preis erhielt. Der Name Fünfstück ist beim neuen Ordensträger Programm. Er ist das fünfte Kind seiner Eltern, aber das einzige, das in Mönchengladbach geboren wurde. In diesem Jahr hat er an Karnevalsfreitag Geburtstag. Der gelernte Kfz-Mechaniker trat in den 70ern in die KG Schöpp op ein, obwohl er damals in Hardterbroich lebte. "Da hatte man ihn aber nie gefragt, ob er im Karneval mitmachen möchte", verriet Claßen. Zusammen mit seiner Ehefrau Elke wollte Jost Fünfstück einmal Prinzenpaar werden. "Er legte ein Sparbuch an, schrieb sechs Seiten Bewerbung an den MKV und hat dann nie mehr etwas davon gehört", erzählte Claßen. "Ich lebe den Karneval. Für mich ist es nie Arbeit, höchstens einmal eine Anstrengung, aber nie eine Last", erklärte Jost Fünfstück in seiner Dankesrede seinen Einsatz. Sein Ziel sei es, den Jungen vorzuleben, wie Karneval funktioniert. "Wir müssen unsere Ideale weitergeben", fordert Fünfstück. Zu seinen ersten Gratulanten gehörte das Prinzenpaar Norbert I. und Niersia Barbara. Sie hatten für ihn einen von Mutter Gersmann gebackenen Schokoladenkuchen mitgebracht. Auch MKV-Boss Bernd Gothe gratulierte. "Für den Zoch ist Jost Fünfstück unverzichtbar", lobte Gothe den neuen Ordensträger. Im Rahmenprogramm traten die Fanfaren und Tanzmariechen der KG Schöpp op Eicken und die Garderottis auf.

CHRISTIAN LINGEN

Quelle: RP