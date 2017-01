Mönchengladbach: KG Ruet-Wiss: Vom Märchenland bis nach New York

Wie zu spät gekommene Gäste standen Prinz und Prinzessin ganz still beim Eingang der Burggrafenhalle und warteten geduldig ab. Doch punktgenau zum glamourösen Auftritt zeigten Norbert I. und Niersia Barbara, mit welcher Leidenschaft sie regieren. Für die Jecken der KG Ruet-Wiss Okerke hatte Norbert I. ein Kompliment bereit. "Wir sind schon länger hier, und mir ist das Herz aufgegangen. Toll, dass so eine Sitzung bei Ruet- Wiss möglich ist", rief er begeistert in die bunt kostümierte Menge. Von Angela Wilms-Adrians

Der Prinz bescheinigte den Gastgebern, in Markus Hardenack einen respektablen Burggrafen zu haben. Der trug eine rote Perücke unter dem Burggrafenhut und lachte verschmitzt über ein bunt geschminktes Clownsgesicht. Niersia Barbara befeuerte die Stimmung mit kecken Worten und Liedern, während die Prinzengarde Schwarz-weiß dazu ein prächtiges Bild abgab. Getreu dem Motto "Gladbach umarmt die Welt" forderte MKV-Boss Bernd Gothe zur fröhlich-wuseligen Umarmungsszenerie auf.

Die Stimmung war ohnehin schon top. Denn Eisbrecher H. P. Johnen hatte nach Einmarsch und Begrüßung die Narren mit Gesang und Trompetenspiel in Schwung gebracht. In Richtung der Damen sang er treuherzig, kein Mann für eine Nacht zu sein. Die dankten es ihm mit Mitsingen, Schunkeln und Klatschen und rissen die Herren gleich mit. Spätestens zur Zeile "Und dann die Hände zum Himmel" saß keiner mehr auf seinem Platz. Den Elferrat mit Sitzungspräsident Helmut Deden in der Mitte freute das sehr. Im Verhältnis sechs zu fünf waren die Damen hier in der Überzahl und orientalisch kostümiert. In der Dekoration war das Treiben auf großem Globus mit rotem Leuchtpunkt punktgenau lokalisiert.

Frank Hackel vom musikalischen Humoristen-Duo "Die Heijopais" lieferte sich mit dem "schönsten halben Meter" Heinz Gröger einen verbalen Schlagabtausch. In den markanten Farben von Stars and Stripes entführte die Tanzgarde Surprise & Fantasy" der KG "Alles onger ene Hoot" Hardterbroich mit schwungvoller Show in die USA. Et Rumpelstielzchen aus dem Märchenland lieferte seine Reime ab, im Riesenaufgebot angereist waren die Bröselspetze. Ihr Mariechen wirbelte atemlos über die Bühne, und Sänger Zimbo gab Gas, ehe die Aachener Gäste zur Polonaise baten.

Quelle: RP