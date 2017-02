Karneval: KG Wenkbülle spendet ans Café Pflaster

Die Seelöwe-Sitzung der KG Wenkbülle gehört zu den großen Veranstaltungen im Mönchengladbacher Karneval. Eine gute Gelegenheit also, um sich sozial zu engagieren.

Zusammen mit ihrem Sponsor Udo Esser rief der KG Wenkbülle daher in der vergangenen Session während der Sitzung zu einer Spendenaktion für das Café Pflaster auf. Die Gäste der Sitzung konnten sich fotografieren lassen, die Gebühr kam in ein Sparschwein. 500 Euro kamen auf diesem Weg zusammen. Da in rund zwei Wochen die nächste Seelöwe-Sitzung ansteht, besuchten die Wenkbülle nun das Café Pflaster und überreichten die Spende.

Heike Wegner, Leiterin des Cafés, und Heinz Herbert Paulus, Geschäftsführer des Diakonischen Werks Mönchengladbach, nahmen die Spende entgegen. Die Mitglieder der KG Wenkbülle sind nun so begeistert von der Arbeit des Café Pflaster, dass sie in der laufenden Session bei allen Veranstaltungen der Gesellschaft die Fotoaktion anbieten werden und so für das Café sammeln möchten.

