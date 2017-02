Mönchengladbach: Kinderprinzenpaar Cedric I. und Vanessa I. trifft Hannelore Kraft

Die Ministerpräsidentin hatte 25 Kinderprinzenpaare aus ganz NRW eingeladen. Auch das aus Mönchengladbach war dabei. Von Christian Lingen

Als Prinz Cedric I. und Prinzessin Vanessa I. das Theater am Kölner Tanzbrunnen betraten, staunten sie ganz schön. Zwar gibt es auch in Gladbach jecke Tollitäten in den Stadtteilen, doch so bunt und vielfältig wie beim Empfang der Ministerpräsidentin geht es im Gladbacher Karneval doch nicht zu. 25 Kinderprinzenpaare und -dreigestirne waren gekommen, um gemeinsam zu feiern und Orden auszutauschen. Ministerpräsidentin Hannelore Kraft hatte viel Spaß im närrischen Trubel.

"Der Karneval ist so bunt und vielfältig wie unser schönes Land Nordrhein-Westfalen. Das Wichtigste ist: Heute haben wir zusammen jede Menge Spaß. Dieser Empfang mitten in der fünften Jahreszeit ist etwas ganz Besonderes", sagte die Ministerpräsidentin vor knapp 400 Gästen. Zu ihnen gehörte auch Landtagspräsidentin Carina Gödecke. Sie wird in rund zwei Wochen mehr als 100 große Prinzenpaare im Landtag empfangen. Eingeladen waren auch 30 Bewohner des Seniorenzentrums Köln-Rhiel. "Ihr seid von Anfang an mittendrin: Viele von Euch besuchen Altenheime, Schulen und Kindergärten oder Kirchengemeinden, um Karnevalsfreude zu verbreiten. Dafür sage ich Danke!", lobte Kraft die Kinder. Da passte es gut, dass die Senioren dabei waren. Der Empfang zeigte, dass der Karneval die Generationen verbindet.

Begleitet wurden Prinz Cedric I. und Prinzessin Vanessa I. von ihrem Hofmarschall Hajo Hering. Er hatte gleich einen ganzen Karton Orden mitgenommen. Denn den Kindern macht es nicht nur Spaß, Ornate zu sehen, sondern auch Orden als Andenken auszutauschen. Natürlich bekamen sie von Kraft auch den Karnevalsorden des Landes Nordrhein-Westfalen. "Er hat die Form eines Bonbons und zeigt Figuren. Darauf steht Alaaf und Helau", beschrieb Cedric den Orden. "Es war ein wunderbarer Nachmittag. Das hat Spaß gemacht", resümierte Vanessa. Kraft sah das ähnlich. Sie forderte, dass die Schulen die Kinderprinzenpaare unterstützen und bereit sein sollen, sie für den Karneval vom Unterricht zu befreien.

Auf dem Rückweg ging es im Wagen des Kinderprinzenpaars lautstark zur Sache. Wie immer lief Musik und die Kinder sangen. Doch bei dieser Fahrt rasselten Cedric und Vanessa zudem immer wieder ohrenbetäubend mit ihren Orden, die sie den ganzen Nachmittag um den Hals getragen hatten.

Quelle: RP