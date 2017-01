Mönchengladbach: Markus Hardenack: Einst Lausbub, heute Ex-Prinz und neuer Burggraf

Als Kind hatte es Markus Hardenack faustdick hinter den Ohren. Geboren in Mönchengladbach, besuchte er gerne die Metzgerei seiner Großmutter. Dort soll die Grundlage für seine heutige Tätigkeit als Chirurg gelegt worden sein. Von Christian Lingen

Als Jugendlicher lebte er in den USA, brachte dort hin und wieder Mäuse im Pappkarton mit nach Haus, die sich dann im Haus verteilten. Manchmal habe er sich in den Kleidern seiner Mutter als Frau verkleidet. So jeck ist er heute immer noch. Vor einigen Wochen nahm er am Drag-Queen-Contest der KG De Leckere Jecken teil. All das hielt die KG Ruet-Wiss Okerke nicht davon ab, ihn zum 48. Burggrafen von Odenkirchen zu proklamieren.

"Seine karnevalistische Karriere verlief im Schnelldurchgang. 2010 trat er in die Gesellschaft ein, arbeitete im Vorstand mit, war Prinz der Stadt und ist seit kurzem Stellvertreter von Bernd Gothe. Außerdem trägt er die Uniform der Großen Rheydter Prinzengarde", sagte Laudator Dietmar Wirt. In all seinen Ämtern hat er sich um den Karneval verdient gemacht. Unvergessen ist auch, als er als Maskottchen Bernie den gesamten Veilchendienstagszug lief. Der Karneval liegt Hardenack am Herzen. Deshalb ärgert ihn die große Unruhe in der KG Ruet-Wiss Okerke. In seiner Dankesrede rief er zu mehr Geschlossenheit auf. Es müsse aufhören, dass es intern mehrere Lager gebe. Nur gemeinsam könne die Gesellschaft wieder aus ihrem Tal geführt werden. Chefkarnevalist Bernd Gothe forderte später ähnliches.

Zuvor jedoch war es an Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners, den neuen Burggrafen per Ritterschlag zu proklamieren. "Feigling!", rief er Hardenack zu, als er das Schwert in Händen hielt. Als Arzt hatte sich der neue Burggraf auf alles vorbereitet und einen "Ieschte-Hölp-Kaas" mitgebracht. Damit könne man sogar Gehirne kleben.

Im Rahmenprogramm traten als Überraschung für den Geehrten die Garderottis auf. Außerdem tanzte die Showgarde der KG Mennrather Sankhase und ihre Prinzessin Hannah sang ihr Lied.

Quelle: RP