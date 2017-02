später lesen Mönchengladbach Die Wagen für Veilchendienstag sind startklar FOTO: MKV FOTO: MKV 2017-02-26T19:27+0100 2017-02-28T11:43+0100

Die Karnevalisten sind erleichtert. Pünktlich zu den Umzügen sind alle Wagen fertig geworden und die Schäden, die von Randalierern verursacht wurden, beseitigt. Nun übergaben die Wagenbauer die Prunkfahrzeuge symbolisch an die beiden Prinzenpaare. Bernd Gothe rief auf, den Veilchendienstagszug zu besuchen, kündigte aber auch an: "Die Polizei wird mit großem Aufgebot an den Zufahrten und am Zugweg stehen.