Mönchengladbach: Pescher Senioren feiern Karneval mit ganz viel Herz

Stadtkinderprinzessin Vanessa I. hatte im Vereinsheim des Pescher Kleingartens ein Heimspiel. Sie brachte Cedric I. mit. Von Christian Lingen

Der Seniorennachmittag der KG Halt Uut Pesch gehört zu den kleinsten Veranstaltungen im Mönchengladbacher Karneval. Er ist aber gleichzeitig auch eine der herzlichsten Sitzungen. Das Vereinsheim der Kleingartenanlage Pesch ist in Rot und Gelb dekoriert, es ist gemütlich warm, und es gibt Kaffee und Kuchen. Für die Pescher Senioren ein Höhepunkt im Jahr. Rund 50 von ihnen waren gekommen, um einen närrischen Nachmittag zu verbringen und sich zu unterhalten.

Auch Karl-Horst Faßbender, einstiger Hoppediz der Stadt, Karnevalist in mehreren Gesellschaften und ein Jeck mit Herz war unter den Gästen. "Ich kann zwar nicht mehr so wie früher, aber meine gute Laune kann mir keiner nehmen", sagt er. Kinder sind ihm seit jeher die liebsten Karnevalisten. Deshalb freute es ihn besonders, dass nicht nur das Pescher Kinderprinzenpaar Simon I. und Leonie I. vorbeischaute, sondern auch das Stadtkinderprinzenpaar Cedric I. und Vanessa I. Für sie war der Termin ein Heimspiel, denn sie stammt aus der KG Halt Uut. Deshalb strahlte sie über das ganze Gesicht und tanzte zusammen mit ihrem Prinzen in der Kinderprinzengarde mit.

Für einen Höhepunkt des Nachmittags sorgte Rednerin Anna Bodewein. Sie verriet, dass sich ihr Mann scheiden lassen wolle, weil sie nicht kochen kann. Er habe gesagt: "Schönheit vergeht, der Hunger bleibt." Die Eisheiligen hießen übrigens Langnese, Schöller und Mövenpick. Ihre Ernährung hat sie auch umgestellt. "Ich bin jetzt Veganerin. Beim Rasenmähen knurrt mir immer der Magen", verriet sie. Kürzlich sei irgendwo ein Grill explodiert. Das Würstchen flog bis in den Himmel. Dort habe nur Maria etwas damit anfangen können: "Ich weiß nicht, was es ist, aber es fühlt sich an wie der Heilige Geist."

Quelle: RP