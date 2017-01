Mönchengladbach: Sankhase feiern mitreißend familiäre Sitzung

Sie war noch gar nicht proklamiert, da saß Hannah im November im Saal vom Haus Dahlen und freute sich schon auf die Kappensitzung der KG Mennrather Sankhase. Genau da stand sie nun als Kinderprinzessin auf der Bühne und erlebte eine ausverkaufte Sitzung, die familiär und mitreißend zugleich war. Hannah ist eine Prinzessin, die nicht nur redegewandt ist, sondern obendrein auch noch tanzen kann. Damit hat sie Niersia Barbara etwas voraus. "Ich möchte auch so toll tanzen können wie Hannah", sagte die Niersia neidisch. Von Christian Lingen

Eingezogen war das Prinzenpaar zum Radetzky-Marsch. "Ich habe mich gerade gefühlt wie auf dem Pferd bei der Dressur", erklärte Prinz Norbert I. auf der Bühne. Die Mennrather Showgarde, in der Hannah tanzt, zeigte einen Tanz, der sich durchaus sehen lassen kann. "Ne liebe Jung" stand in einem Anzug auf der Bühne, der in seinem gelb-orangen Muster aussah wie Tapete aus den 60er-Jahren. Im Stile von Bernd Stelter erzählte er eine Geschichte, die er immer wieder mit kleinen Liedern anreicherte. Das Publikum bog sich vor Lachen, als es erfuhr, welche Eskapaden man erleben kann, wenn man Blumen kauft und anschließend in der Kneipe versackt.

Zu klein wurde die Bühne, als die Funkengarde Erkelenz Blau-Weiß, verstärkt durch das Bundesschützen-Tambourcorps Wickrath, einmarschierte. Die Tanzgarde der Funken zeigte einen Tanz mit Elementen aus dem Irish-Dance, eine im Karneval nur sehr selten gewählte Musikrichtung. Die zweitälteste Garde des Rheinlands beeindruckte mit ihrem Auftritt, und die Mariechen liefen zur Hochform auf. Solche Auftritte gibt es sonst nur in Köln zu sehen. "De 5 Fleje" sangen anschließend bekannte kölsche Hits, bei denen das Publikum lautstark mitsang und schunkelte. Die Stimmung erreichte ihren vorläufigen Höhepunkt.

Manni, der Rocker, stand in schwarzer Lederkluft mit einem St.- Pauli-T-Shirt auf der Bühne. "In Düsseldorf gibt es eine Messe für geschiedene Schwule: die Expo", erzählte er. Der 1. FC Köln trage seine Zukunft auf dem Trikot. Rewe stehe für Regionalliga West. "Ne kölsche Tenor" zeigte, mit welch hoher Qualität sich Karnevalslieder singen lassen. Schon zum Inventar einer jeden Kappensitzung gehören bei den Mennrather Sankhase die Garde-Girls der Großen Rheydter Prinzengarde. Sie zeigten ihren Tanzzirkus und begeisterten die Jecken mit ihrem mitreißenden Auftritt, bei dem das Publikum stand.

Quelle: RP