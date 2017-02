Lkw-Sperren, verschärfte Kontrollen für Ganzkörper-Kostümierte und Verschleierte - die Sicherheitsvorkehrungen beim Veilchendienstagszug sind groß. Der MKV appelliert an die Jecken, sich von Terror nicht abschrecken zu lassen. Von Andreas Gruhn

Der Veilchendienstagszug am 28. Februar wird in die Geschichte des Gladbacher Karnevals eingehen als derjenige mit den bisher größten Sicherheitsvorkehrungen. Das Sicherheitskonzept des Mönchengladbacher Karnevalsverbandes (MKV), des Ordnungsamtes und der Polizei ist nach den Terroranschlägen unter anderem von Nizza und Berlin, bei denen Lkw in Menschenmengen rasten, drastisch verschärft worden. Lkw und mit Schutt beladene Container werden als Sperren den Zugweg auf Ausfallstraßen schützen. Es werden mehrere Hundert Polizeibeamte im Einsatz sein, die den Zug überwachen und Personen verstärkt kontrollieren - da geht es auch um Kostümierungen.

"Wir appellieren an die Besucher, auf Ganzkörperkostüme, bei denen auch das Gesicht verdeckt ist, zu verzichten", sagte MKV-Boss Bernd Gothe gestern bei der Pressekonferenz zum "Zoch". "Wenn das Gesicht verdeckt ist, muss die Polizei die Person kontrollieren." Dies gelte auch für Muslime mit Ganzkörperverschleierung. "Wer nicht kontrolliert werden möchte, wird zurückgeschickt. Wenn man das Gesicht nicht sieht, darf der Zugweg nicht betreten werden", sagte Gothe.

Ab 11.15 Uhr ist der gesamte Zugweg für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Niemand darf in das Gebiet hinein oder herausfahren, Anwohner müssen deshalb ihre Autos rechtzeitig aus dem gesperrten Gebiet fahren. Durchgangsverkehr und Linienbusse in Fahrtrichtung Berliner Platz und Waldnieler Straße werden weiträumig umgeleitet. Am gesamten Zugweg gilt absolutes Halteverbot, parkende Autos werden abgeschleppt, teilte die Stadt gestern mit.

Während des Zuges steht die Zugleitung mit elf Funkfahrzeugen im Zug und der Verbindungsgruppe im Polizeipräsidium permanent im Austausch. "Wir können sofort reagieren", sagt Zugleiter Elmar Eßer von der MGMG. Auch für Reiter und Pferde sind die Sicherheitsvorkehrungen groß. Ein Tierarzt begleitet den Zug und kontrolliert vor dem Start jedes Pferd. Die Reiter müssen ausreichend Erfahrung vorweisen und "vorreiten". Außerdem appellieren MKV, Ordnungsamt und Polizei an die Zugbesucher, sich an den freiwilligen Verzicht auf Glas zu halten. "Es ist kein Verbot, sondern ein freiwilliger Verzicht, aber es hat beim Hoppedizerwachen sehr gut funktioniert", sagt Gothe.

Der Zug wird denselben Weg ziehen wie im vergangenen Jahr. Etwa 4300 Teilnehmer werden erwartet aus 34 Karnevalsgesellschaften, 37 Fremdgruppen, 25 Tanz- und Funkengarden und 30 Musikkapellen. 73 Festwagen, 35 Bagagewagen, 56 Fußgruppen, vier Reitergruppen und zwei Kutschen sind angemeldet. Alle Fahrzeuge seien bereits vom Tüv abgenommen, die Wagen seien mit großem Aufwand erneuert worden. Ein Wagen mit dem Titel "Vandalismus" wird mitfahren. Darauf haben die Wagenbauer zerstörte Elemente von den Wagen drapiert, die in der Wagenbauhalle von Randalierern zerstört worden waren.

Die Karnevalisten rufen die Gladbacher Jecken dazu auf, den Veilchendienstagszug zu besuchen und mitzufeiern. "Wir dürfen uns von Terror nicht unterkriegen lassen", so Gothes Appell. "Wenn Menschen wegen Gefahren nicht zum Zug kommen, dann triumphieren die Terroristen." Innerhalb des Zuges werden Spenden gesammelt. Der hohe Sicherheitsaufwand kostet eben viel Geld. "Wir verzichten weiter darauf, Eintritt zu nehmen", sagt Gothe. "Aber wir sind froh über jede gespendete zehn Cent." Für die Tribünen am Geroweiher gibt es noch Karten zu Preisen von zehn und 25 Euro unter Tel. 02166 5555014, Fax 02166 5555034 oder per Mail an geschaeftsfuehrer@mg-mkv.de.

Quelle: RP