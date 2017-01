Prinzenpaar: Wenn der Hofstaat abrockt

Man kennt sie eigentlich als die drei Herren im Hintergrund. Sie kümmern sich darum, dass Prinz Norbert I. und Niersia Barbara immer pünktlich zu den Terminen kommen, erfüllen den Tollitäten fast jeden Wunsch und reichen auf der Bühne Orden an. Doch in Dieter Lichtenhahn, dem Adjutanten der Prinzessin, Hofmarschall Klaus Werthmann und Dirk Weise, dem Adjutanten des Prinzen, stecken noch viel mehr Talente.

Die drei sind überhaupt nicht so ruhig, wie sie auf den ersten Blick wirken. Ganz im Gegenteil. Sie sind echte Rampensäue. Und das dürfen sie in dieser Session endlich ausleben. Das Prinzenpaar ist das musikalischste, das es jemals im Mönchengladbacher Karneval gegeben hat. Gleich sechs Lieder haben die Tollitäten aufgenommen. Eines davon gehört zwar eigentlich der Prinzessin, doch die wahren Stars sind die drei Herren im Hintergrund. Wenn Niersia Barbara "Wenn du nit danze kanns" von Kempes Feinest singt und Prinz Norbert I.

dazu steife Verrenkungen in einer Art "sterbender Schwan" vollzieht, mutieren Dieter Lichtenhahn, Klaus Werthmann und Dirk Weise zur Boygroup. Als Backgroundchor greifen sie zum Zepter, drehen es herum und nutzen den Knauf als Mikrofon. Dann heulen sie wie ein Rudel Wölfe ein langgezogenes "Ahuuu" und gehen so richtig ab. Sie bewegen sich im rockigen Takt, machen passende Handbewegungen und tun so, als sei das Zepter wirklich ein Mikrofon. Für Dieter Lichtenhahn ist das übrigens nichts Neues.

Schon in der Session 2013 sang er mit seinem damaligen Adjutanten-Kollegen Norbert Amend die Zweitstimme des Mottoliedes. Doch so ausgelassen wie der aktuelle Hofstaat war noch keiner. Und es kommt noch besser. Nicht nur die Adjutanten und der Hofmarschall legen beim Lied der Prinzessin so richtig los. Auch in die beiden Prinzengarden kommt bei ihrem Lied in Schwung, und sie fangen an, sich zu bewegen. Am Ende ist es dann nur Prinz Norbert I.

, der "nit danze kann". Da hat die Prinzessin völlig recht mit dem, was sie da singt. Man darf gespannt sein, was da musikalisch noch so kommen wird. Denn noch sind nicht alle Lieder gesungen. Christian Lingen

Quelle: RP