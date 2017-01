Mönchengladbach: Wo die städtische Einheit im Namen steckt

Die KG Rheybach wird zweimal elf Jahre alt. Das wird gefeiert: mit einer großen Jubiläumssitzung in der Burggrafenhalle. Von Christian Lingen

Es gibt sie überall in der Stadt: Menschen, die darauf pochen, keine Mönchengladbacher zu sein. Sie kommen aus Rheydt, nicht aus Gladbach. Oder umgekehrt. Die kommunale Neugliederung ist in einigen Köpfen noch nicht angekommen. Und dann gibt es da andere Menschen wie die Mitglieder der KG Rheybach. Als die Gesellschaft vor 22 Jahren gegründet wurde, machten sich die ersten Mitglieder natürlich Gedanken über einen möglichen Namen. Beheimatet ist die Gesellschaft in Rheydt. Doch gefeiert wird der gesamtstädtische Karneval. Das sollte der Gesellschaftsname zum Ausdruck bringen. Kurzerhand wurde eine Mischung aus Rheydt und Gladbach zum Namen gewählt. Denn die Jecken der KG Rheybach sind in Mönchengladbach zu Hause.

In Rheydt rufen die Karnevalisten bekanntlich "All Rheydt". Es wäre ein Einfaches gewesen, den Schlachtruf zu übernehmen. Doch das wäre kein Zeichen städtischer Einheit. Also erfanden die Mitglieder der KG Rheybach ihren ganz eigenen Ruf. "Lach mött" heißt es bei den Sitzungen der Gesellschaft. Und nicht nur dort. Die Mitglieder der KG Rheybach tummeln sich bei Sitzungen aller Gesellschaften des Mönchengladbacher Karnevals. Ihre Kreativität stecken sie in die Gestaltung von Orden. Sechsmal gewannen sie den Preis "Orden des Jahres", zuletzt in der Session 2015. Damals stellten sie auf ihrer närrischen Auszeichnung die Sage vom Teufel in der Münster-Sakristei dar. In dieser Session zeigt ihr Orden den Turm des Rheydter Rathauses und den Wasserturm an der Viersener Straße beim gemeinsamen Schunkeln.

So erfreulich die schönen Orden sind, so wechselhaft ist die Geschichte der Sitzungen der KG Rheybach. Früher gab es eine Gemeinschaftssitzung. Weil die Besucher allmählich ausblieben, wurde sie abgeschafft. 1998 feierte man zum ersten Mal eine Kindersitzung in der Hermann-Gmeiner-Grundschule. Ermöglicht wurde sie von Bella Peltzer, der damals Konrektor der Schule war und bis heute der Gesellschaft angehört. Außerdem ist er Pressesprecher des Mönchengladbacher Karnevalsverbands. Aus Brandschutzgründen musste die Sitzung später aufgegeben werden. Auch die Herrensitzungen schliefen ein. Seit einigen Jahren feiert die Gesellschaft stattdessen Damensitzungen, die stets gut besucht sind. Das passt zum Vorstand der Gesellschaft, der fast nur aus Damen besteht. Der Wechsel der Sitzungsart und der Räumlichkeiten war erfolgreich. In dieser Session wird die Damensitzung allerdings nicht stattfinden. Dafür feiert die KG Rheybach am Samstag, 4. Februar, ab 19.11 Uhr eine Jubiläumssitzung in der Odenkirchener Burggrafenhalle. Karten gibt es bei Kassenwartin Angelika Bua unter 0170 3675598.

Als noch junge Gesellschaft des Mönchengladbacher Karnevals hat die KG Rheybach schon einiges erreicht und Höhen und Tiefen erlebt. In der Zeit außerhalb des Karnevals zeichnet sie sich vor allem durch Themenabende aus, die zu rauschenden Partys werden. Und zieht in Rheydt einmal ein Blumenkorso, ist die KG Rheybach natürlich dabei. Das könnte im nächsten Jahr wieder der Fall sein.

